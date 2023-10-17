موقف المقاومة العراقية جراء الإبادة الجماعية في غزة

وتستمر حالة الغليان والغضب في الأوساط الشعبية والرسمية العراقية وعلى كافة المستويات بعد المليونية التي سطرها الشعب العراقي في دعم فلسطين وغزه جراء الابادة الجماعية التي يتعرض لها اهالي غزة



وفي هذا الصدد قال مفتي الجمهورية العراقية، مهدي الصميدعي، انه" نحن على أهبة استعداد ان نزهب ونقاتل بمرضنا وكبر سننا وباي اي امر من ذلك وبشبابنا واطفالنا ونسائنا نذهب ونقف صفا واحدا مع المسلمين في غزة وفي فلسطين".



وبدروه خصص البرلمان العراقي جلسته لمناقشة الاوضاع في غزة وتبني قرارا لدعم و نصرة الشعب الفلسطيني.



وقال النائب في البرلمان العراقي ،محمد كريم البلداوي " اولا تقديم دعم الحكومة بتوجيهها بتقديم المساعدات الطبية والغذائية وكافة المستلزمات الاخرى والتحرك امميا باتجاه اصدار قرار لايقاف هذه الحرب وفتح ممرات امنة لاخلاء الجرحى والمصابين".



وتواصل الحكومة العراقية تحركاتها الدبلوماسية لوقف العدوان علي غزة وتقديم العون والدعم لاهاليها. رئيس الوزراء العراقي وخلال استقباله الامين العام للجامعة العربية اكد دعم العراق لصمود قطاع غزة المحاصر وأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة ومسؤولة لتفادي حصول كارثة إنسانية.



وفي السياق اكد النائب في البرلمان العراقي، معين كاظمي ، ان "الموقف العراقي اضحى واضحا على المستوى الشعبي والسياسي والاعلامي وهكذا في الجانب الحكومي والمرجعية، لذلك فالعراق هو مرشح ان ياخذ دوره في عقد مؤتمر عالمي لدعم القضية الفلسطينية".



بيد ان الانظار تبقي متجهه الي فصائل المقاومة العراقية التي اكدت بانها تبقي يدها علي الزناد وان صبرها ينفذ امام التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني في غزة.



وكان قد أعلن الأمين العام للنجباء فی العراق الشيخ أكرم الكعبي في اتصال هاتفي مع هنية أن المجاهدين العراقيين ينتظرون بفارغ الصبر الإلتحاق بجبهة غزة وأكد استعداد الحركة لإرسال المساعدات العسكرية واللوجستية لغزة.



وأكد الموقع الاعلامي لمكتب حركة النجباء أن الأمين العام للحركة بارك في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، انتصارات المقاومة في عملية "طوفان الأقصى"، قائلا: أنتم أثلجتم قلوب جميع الأمة الإسلامية وكل العالم بهذا الإنتصار العظيم والضربة المباغتة المفاجئة.



وأكد الشيخ أكرم الكعبي على أن قلوبنا وكل وجودنا معكم، متابعا أن هذه المفاجئة ذكرتنا مباشرة بسورة "العاديات" حيث أنزل الله تعالى حول انتصار المسلمين المفاجئ والكبير على الكفار سورة كاملة في القرآن الكريم.



وأعلن عن استعداد حركة النجباء التام للدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية، مؤكدا أننا وحسب العهد الذي بيننا نقف معكم من الألف إلى الياء وبكل عديدنا وعدتنا وسلاحنا ومستعدون لتقديم أي دعم تطلبونه.



وبين الأمين العام للنجباء أن الدفاع عن المسجد الأقصى يعد أمرا نابعا عن العقيدة، مصرحا أن جميع أخوتنا ينتظرون وبفارغ الصبر المشاركة في نصرة فلسطين والقدس الشريف، وتطوع الكثير من الاخوة الإستشهاديين وبأفواج كبيرة للذهاب إلى غزة.



ومن جانبه أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تقديره وشكره للشعب العراقي وفصائل المقاومة العراقية، قائلا: أنتم أهل العراق، أهل المدد وأهل المقاومة، الله يعطيكم الأجر والعزة وإن شاءالله تعالى ينصرنا بكم في حرب تحرير الإسراء والمعراج.



وأشار اسماعيل هنية إلى المظاهرات والحضور الجماهيري والمليوني للشعب العراقي في يوم الجمعة للدفاع عن فلسطين، مضيفا أننا تابعنا بكل فخر واعتزاز هذا الحضور الجماهيري الكبير الذي يشكل رسالة قوية للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، كما أنه يشكل رسالة قوية للعدو الصهيوني أن غزة ومقاومتها ليست وحيدة في الميدان.



وفي معرض اشارته إلى الأوضاع الميدانية والتطورات الراهنة، قال هنية أنه تم توجيه ضربة استراتيجية للعدو بتوفيق من الله تعالى وشكلت هذه الضربة تاريخ جديد وبإذن الله تعالى ستشكل بداية زوال الاحتلال عن ارضنا وقدسنا واقصانا.



واشار عضو المجلس السياسي في حركة النجباء، فراس الياسر، الى ان " التصريحات كانت جلية وتكشف عن استعداد كبير لدى حركة النجباء في المساهمة في اي منازلة ممكن ان تكون في الساحة العراقية بالتحديد كما اشار الشيخ اكرم الكعبي وكثير من زعماء فصائل المقاومة العراقية باستهداف مصالح امريكا او استهداف الغرب او في الساحة الفلسطينية"