استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة

وأفادت مواقع إخبارية فلسطينية، عن وجود معلومات تشير إلى استشهاد أفراد عائلة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.



وبحسب المواقع فإن "وزارة الصحة في غزة أعلنت استشهاد 14 شخصا في الهجوم على منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من قبل قوات الاحتلال".



وتشير الأخبار غير المؤكدة؛ نجل هنية وشقيقه من بين شهداء هذا الهجوم.



وخلال الأيام الماضية، شنت حسابات مؤيدة للصهيونية في الفضاء الإلكتروني حربا نفسية مفصلة ضد هنية، في إشارة إلى انشغال عائلة هنية بحياتها خارج غزة.