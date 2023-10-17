أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني

وتضاربت المعلومات بشأن عدد الشهداء والجرحى جراء هذه الجريمة الصهيونية على مستشفى المعمداني، حيث تحدثت بعض التقارير عن استشهاد 360 شخصاً بينهم 90 طفلاً.فيما أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن "جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف".علمًا أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.فيما قالت وزارة الصحة في غزة، إنه "ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة".وبحسب الوزارة "التقديرات الأولية تشير إلى سقوط ما بين 200 إلى 300 شهيد في القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني".