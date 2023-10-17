طهران ترد على قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بعدم تنفيذ الاتفاق النووي

واعتبر كنعاني، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن بيان الاتحاد الأوروبي هذا يشكل انتهاكا سافرا لتعهدات الاتحاد والترويكا الأوروبية المنصوصة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.



وفيما أدان هذا القرار الأوروبي، اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية بأنه أحادي، غير قانوني وغير مبرر سياسيا، وينبع من سوء النوايا.



وأضاف أن: هذا الاجراء، يتعارض مع وعود ومواقف الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الأعضاء في الاتفاق النووي، بشأن تنفيذ كامل التعهدات قبال خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).



وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الإيراني قد بعث رسالتين إلى مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، باعتباره منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وأحاطه بموقف إيران من قرار الاتحاد والترويكا الأوروبية الأخير قبال بنود الاتفاق النووي التي تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 8 اعوام من توقيعه.