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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 20:29

استشهاد 14 شخصا من أفراد عائلة 'إسماعيل هنية' بهجوم إسرائيلي

استشهاد 14 شخصا من أفراد عائلة
وذكرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس إن العديد من الأشخاص أصيبوا في الضربة الجوية.

ولم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

ولم يتضح من الذي لقي حتفه من أفراد عائلة قائد حماس هنية.

هذا وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الحادي عشر على قطاع غزة، إلى 3 آلاف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات 12500، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء.

‏‎وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه "الحصيلة حسب ما وصل إلى المشافي".

وتقول وزارة الصحة، إن هذا العدد من الشهداء "غير نهائي" نظرا لوجود "مجموعة من الشهداء والجرحى تحت الركام، ولا توجد آليات لإخراجهم".

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 61 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1250 آخرين برصاص إسرائيلي، وفق وزارة الصحة.
رقم : 1089150
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