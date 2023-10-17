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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 20:44

جريمة مروّعة.. الإرهاب الإسرائيلي يستهدف مشفى المعمداني وسط غزة

جريمة مروّعة.. الإرهاب الإسرائيلي يستهدف مشفى المعمداني وسط غزة
وأكدت الوزارة، أنّه "ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني".

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أنّ هناك أكثر من "500 ضحية في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني"، فيما أعلن أيضاً، انقطاع الكهرباء بالكامل عن مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف قصف إسرائيلي مدرسةً يتواجد فيها نازحون مِن جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزّة، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات.

وذكرت وكالة "الأونروا" في غزة، إنّ "غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة للأونروا في مخيم المغازي قتل خلالها 6 أشخاص وأصيب العشرات بينهم موظفون للوكالة"، مؤكدةً أنّ "قصف المدرسة عمل شائن/ ويظهر مرة أخرى استهتاراً صارخاً بحياة المدنيين". 

وشددت "الأونروا"أنّه "‎لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعد الآن. 

وقبيل ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة، أنّ الشهداء الذين ارتقوا مِن جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، تجاوزت أعدادهم ثلاثة آلاف شهيد، إضافة إلى أكثر من 12500 جريح في القطاع، وذلك منذ السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
رقم : 1089153
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