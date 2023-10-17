الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 20:49

كل شيء انهار في غزة.. فحتى الجريح شهيد مع وقف التنفيذ

كل شيء انهار في غزة.. فحتى الجريح شهيد مع وقف التنفيذ
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اكد أن الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال إسرائيلي على قطاع غزة وأمر الإخلاء فيه يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين.

واضاف المكتب أنه يشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة. والنقل القسري للسكان المدنيين وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.

اما برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد حذر من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.

واضاف أن المخزونات بدأت تنخفض في المستودعات داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، لكن على مستوى المتاجر، فإن الوضع أكثر خطورة.

ولفت البرنامج الى أن الوضع في غزة يزداد سوءا كل دقيقة. البرنامج اشار الى أنه من أصل خمس مطاحن في قطاع غزة، هناك مطحنة واحدة فقط تعمل بسبب المخاوف الأمنية وعدم توافر الوقود وبالتالي فإن إمدادات الخبز تتضاءل ويصطف الناس لساعات للحصول عليه.

منظمة الصحة العالمية اكدت أنها بحاجة إلى الاستعداد للوقاية من تفشي الأمراض، وذلك نتيجة القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ووجود عدد كبير من الشهداء لا تستطيع المستشفيات في القطاع تأمين البرادات لهم بالاضافة الى جثث كثيرة للضحايا لا تزال تحت الانقاض.

واضافت المنظمة أن لديها اجتماعات في مصر لمحاولة إقناع صناع القرار بإتاحة الوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن، لافتة الى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي قام 115 هجوما على المرافق الصحية في غزة.
رقم : 1089155
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
17 تشرين الأول 2023
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
17 تشرين الأول 2023
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
17 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
17 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
17 تشرين الأول 2023
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
17 تشرين الأول 2023
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
17 تشرين الأول 2023
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
17 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
16 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني