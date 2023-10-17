كل شيء انهار في غزة.. فحتى الجريح شهيد مع وقف التنفيذ

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اكد أن الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال إسرائيلي على قطاع غزة وأمر الإخلاء فيه يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين.



واضاف المكتب أنه يشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة. والنقل القسري للسكان المدنيين وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.



اما برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد حذر من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.



واضاف أن المخزونات بدأت تنخفض في المستودعات داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، لكن على مستوى المتاجر، فإن الوضع أكثر خطورة.



ولفت البرنامج الى أن الوضع في غزة يزداد سوءا كل دقيقة. البرنامج اشار الى أنه من أصل خمس مطاحن في قطاع غزة، هناك مطحنة واحدة فقط تعمل بسبب المخاوف الأمنية وعدم توافر الوقود وبالتالي فإن إمدادات الخبز تتضاءل ويصطف الناس لساعات للحصول عليه.



منظمة الصحة العالمية اكدت أنها بحاجة إلى الاستعداد للوقاية من تفشي الأمراض، وذلك نتيجة القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ووجود عدد كبير من الشهداء لا تستطيع المستشفيات في القطاع تأمين البرادات لهم بالاضافة الى جثث كثيرة للضحايا لا تزال تحت الانقاض.



واضافت المنظمة أن لديها اجتماعات في مصر لمحاولة إقناع صناع القرار بإتاحة الوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن، لافتة الى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي قام 115 هجوما على المرافق الصحية في غزة.