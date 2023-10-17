أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "ما يزيد عن 500 ضحية في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني".
وأضاف القدرة: ما حدث حرب إبادة مفتوحة باستهداف المستشفى الذي فيه آلاف النازحين ومئات الكوادر الطبية.
بدوره، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة "لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة".
فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "المجزرة المروعة في المشفى الأهلي العربي جريمة إبادة جماعية تكشف مجدداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها".
وفي سياق متصل، حصل موقع "إسلام تايمز
" على معلومات تفيد باستشهاد 200 امرأة على الأقل بقصف مستشفى المعمداني بينهن 21 امرأة حامل.