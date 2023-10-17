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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 20:54

"حــ ماس": مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبــ ادة جماعية

"حــ ماس": مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبــ ادة جماعية
"المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي (المعمداني) وسط قطاع غزة، وارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء، جريمة إبادة جماعية تكشف مجددًا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأميركي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم".

 
وقالت: "على المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غدا لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوما".
رقم : 1089157
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