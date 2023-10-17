الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 ساعة 21:34

تدشين مركز تصليح منظومة هبوط الطائرات بالقوات الجوية الإيرانية

تدشين مركز تصليح منظومة هبوط الطائرات بالقوات الجوية الإيرانية
وجرت مراسم افتتاح وتدشين مركز تصليح وإعادة تأهيل منظومة هبوط الطائرات بحضور العميد طيار حميد واحدي قائد القوات الجوية الإيرانية.

وثمن قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني جهود ومثابرة المختصين والمسؤولين في قيادة الدعم والإسناد للقوة الجوية في بناء وتجهيز هذا المجمع وقال: إن مشروع مركز إصلاح وإعادة تأهيل منظومة هبوط الطائرات أصبح ممكنا بجهود العاملين والمتخصصين الشباب بالقوات الجوية وبالاستفادة من خبرات الكوادر المخضرمة.

وأضاف: تعد منظومة الهبوط في الطائرة من أكثر منظومات الطائرات العسكرية والمدنية تعقيدا وحساسية، فهي بالإضافة إلى قدرتها على تحمل الضغط، يجب أن تتمتع أيضا بنظام توقيت دقيق.

وقال العميد واحدي: اليوم أراد وحقق شباب الثورة وخبراء القوة الجوية هذا الهدف في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من خلال الاستفادة من توجيهات قائد الثورة والاستعانة بخبرات الكوادر المخضرمة.
رقم : 1089167
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
17 تشرين الأول 2023
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
17 تشرين الأول 2023
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
17 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
17 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
17 تشرين الأول 2023
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
17 تشرين الأول 2023
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
17 تشرين الأول 2023
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
17 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
16 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني