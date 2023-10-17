باقري كني: استمرار قصف غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة

وأضاف باقري كني خلال اللقاء مع السفراء المعتمدين ورؤساء البعثات الدبلوماسیة في طهران الیوم الثلاثاء: إن الحالة السائدة في فلسطين المحتلة اليوم هي مثال واضح على انعدام الأمن الإقليمي والدولي ومظهر سافر للجريمة والإبادة الجماعية.



وأکد المسؤول الإيراني أن مقاومة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الفلسطينيين، من قبل النظام الصهيوني المحتل هي "دفاع مشروع وقانوني" بالمعنى الحقيقي للكلمة.



ودعا مساعد وزير الخارجية الايراني، دول العالم كافة، إلى القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية من خلال الحد من جرائم النظام الصهيوني في فلسطين ووقف الهجمات الوحشية على غزة.



وصرح باقري: على الصهاينة أن يعلموا بأن الشعوب الإسلامية في المنطقة والشعوب الحرة في العالم، لن تتسامح مع مثل هذا القمع العلني.