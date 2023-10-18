مظاهرات ليلية بأرجاء العالم تندد بمجزرة المستشفى في غزة

ونظم أهالي طهران في ساحة فلسطين وسط العاصمة تجمعا جماهيريا احتجاجا على جرائم الكيان الصهيوني الهمجية وآخرها قصف مستشفى المعمداني في غزة.



وأدان المتظاهرون قصف مستشفى المعمداني في غزة على يد الكيان الصهيوني ووصفوه بأنه جريمة حرب وإبادة جماعية، وهتفوا بشعارات "الموت لإسرائيل" والدعم للشعب الفلسطيني والمقاومة.



كما حضر طلبة جامعة طهران للعلوم الطبية إلى ساحة فلسطين وانضموا إلى المشاركين في التجمع الاحتجاجي بإشعال الشموع تخليدا لذكرى شهداء مستشفى المعمداني.



وأعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحداد العام الأربعاء إثر جريمة الحرب والقصف الهمجي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني على المستشفى.



كما تنادى المتظاهرون في شتى أنحاء العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركت مسيرات عفوية في مدن عربية، بينها عمان وبغداد والقاهرة والرباط ونواكشوط وتعز وبيروت وغيرها بحسب موقع "الجزيرة".



الأردن

في الأردن حاول متظاهرون غاضبون اقتحام مقر سفارة الاحتلال في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمّان.



الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية خرج آلاف الفلسطينيين إلى مراكز المدن والقرى الفلسطينية في مسيرات عفوية، وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة الليلة، مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة وعدد من مدن ومخيمات الضفة الغربية التي شهدت مسيرات شعبية منددة بمجاز الاحتلال في قطاع غزة.



لبنان

وتوجه المئات من المتظاهرين ليل الثلاثاء إلى محيط السفارة الأميركية شمال بيروت، حيث عملت القوى الأمنية على تفريقهم بإلقاء الغاز المسيّل للدموع.



وجالت سيارات ودراجات نارية، رفع بعضها أعلام فلسطين أحياء عدة في بيروت ومحيطها، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. وتوجه المئات منهم إلى محيط السفارة الأميركية في عوكر بعدما تجمعوا في وسط بيروت رافعين لافتات عدة، كُتب على إحداها "المقاومة خيارنا". ورددوا شعارات عدة بينها "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".



وألقت القوى الأمنية القنابل المسيّلة للدموع ورشّت المياه لتفريق المتظاهرين وإبعادهم. كذلك، تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت.



وشهدت شوارع مدينة صيدا جنوباً مسيرات لدراجات نارية رفعت عليها الأعلام الفلسطينية. وعمت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صيدا وصور، مظاهر غضب، في وقت دعت فيه الفصائل الفلسطينية إلى إقفال عام ويوم غضب الأربعاء.



ودعا حزب الله الثلاثاء إلى "يوم غضب لا سابق له" الأربعاء، مطالبا الشعوب العربية التحرك الفوري إلى الساحات، تنديداً بقصف مستشفى في غزة.



وقال حزب الله في بيان بينما كانت مواكب سيّارة تجول مناطق عدة في لبنان تنديداً بقصف المستشفى "ليكن غدا الأربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه، ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم".



تونس

خرجت مسيرات غاضبة في مدن تونسية ليلة الأربعاء تنديدا بسقوط الآلاف من القتلى الفلسطينيين تحت القصف الصهيوني لقطاع غزة. وأشعل القصف غضبا عارما في الشارع التونسي مع انتشار صور ومقاطع فيديو مروعة للضحايا وبينهم عدد كبير من الأطفال.



ووسط تعزيزات أمنية كبيرة، تجمع مئات التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة حاملين الرايات الفلسطينية، وأحاطت أعداد منهم بمقر السفارة الفرنسية بالشارع نفسه احتجاجا على "انحياز" باريس للكيان الصهيوني. كما خرجت مسيرة في وسط صفاقس وفي مدن أخرى.



وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "سفير فرنسا ارحل ارحل" و"ماكرون قاتل" و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، وحملوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولية المشاركة في مجزرة مستشفى المعمداني.



وشهدت المظاهرة مشاركة شخصيات سياسية ونقابية تونسية، بينها حمة الهمامي أمين عام حزب العمال (يسار)، وعبد اللطيف المكي عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.



وشهدت مدن صفاقس (جنوب) وسوسة (شرق) والكاف (شمال غرب) وقابس وتطاوين (جنوب شرق) مظاهرات احتجاجية شارك فيها المئات.



ليبيا

وخرجت، مساء الثلاثاء، مسيرات احتجاج بالعاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة احتجاجا على العدوان الصهيوني.



وشهدت العاصمة طرابلس مسيرة بميدان الشهداء بعد دعوات أطلقتها مجموعة من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من استهداف مستشفى المعمداني، بينما خرجت مسيرات بمدينة مصراتة (غرب) منددة بالقصف الذي تعرض له المستشفى، وانطلقت نحو قاعة الشهداء وسط المدينة.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"يا غزة موش بروحك (لست وحدك).. مصراتة ضمادة لجروحك"، و"لا إله إلا الله.. بايدن عدو الله"، و"لبيك لبيك يا أقصى".



الكويت

في العاصمة الكويت تظاهرت شخصيات بينهم برلمانيون سابقون ورموز سياسية في تظاهرة احتجاجية ضد العدوان الصهيوني حملت الأعلام الفلسطينية.



المغرب

شارك مئات المغاربة، مساء الثلاثاء، في وقفات احتجاجية، بعدة مدن، للتنديد بهجوم كيان الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.



ووثقت مقاطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي ترديد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة، وتندد بقصف المستشفى.



ومن بين المدن التي عرفت وقفات طنجة وتطوان والدار البيضاء والرباط وبني ملال (شمال) وأغادير (وسط).



وانتقد المشاركون "الدعم الغربي لإسرائيل، مقابل الصمت عن هجومها المتكرر واستهدافها للمدنيين".



العراق

وعلى صعيد متصل، خرج مئات العراقيين مساء الثلاثاء في مظاهرات شعبية للتنديد بقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة. وطالبوا الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لمنع هذه الجرائم التي تطال المدنيين.



وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد ضد أميركا، بصفتها داعم الكيان الصهيوني، كما نددوا باستمرار استهداف المستشفيات ومنازل الأهالي في غزة منذ 10 أيام.



تركيا

تظاهر مئات الأتراك أمام سفارة كيان الاحتلال في العاصمة أنقرة وقنصليتها بإسطنبول تنديدا بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.



وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للكيان الصهيوني ومتضامنة مع الفلسطينيين وقطاع غزة من قبيل "إسرائيل القاتلة اخرجي من فلسطين"، حاملين أعلام تركيا وفلسطين.



وأعرب المشاركون عن سخطهم من قصف المستشفى، في حين تخلل المظاهرة في بعض الأحيان إطلاق المحتجين التكبيرات.



وفي إسطنبول، قام بعض المحتجين بإحراق علم كيان الاحتلال أمام مبنى قنصليتها.



كما حاول بعض المتظاهرين تجاوز الحواجز التي وضعتها قوات الأمن في محيط القنصلية، مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الجانبين واضطرار الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع.



وتظاهر شبان في مدن تركية عديدة بعد منتصف الليل بينها إسكي شهير وإدرنة وغيرهما.



موريتانيا

تظاهر مئات الموريتانيين، مساء الثلاثاء، أمام السفارة الأميركية في نواكشوط تنديدا بمجزرة المستشفى المعمداني في غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا مطالبين بـ"وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".



وانتشرت الشرطة الموريتانية في محيط سفارة واشنطن دون الاحتكاك بالمتظاهرين الغاضبين. ودعا المتظاهرون إلى "محاسبة إسرائيل على المجازر التي ارتكبتها منذ بدء العدوان على غزة".



قطر

شهدت العاصمة القطرية الدوحة مسيرة في سوق واقف في الدوحة تنديدا بالعدوان الصهيوني ومجزرة مستشفى المعمداني.



مصر

نظمت أحزاب معارضة وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية بالقاهرة، وشارك فيها شخصيات سياسية وشخصيات من الحركة المدنية والحوار الوطني.



وفي محافظة الجيزة غرب القاهرة، خرج العشرات في مسيرة ليلية نددت بالعدوان الإسرائيلي.



ونشر نشطاء مصريون عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو لتظاهرة حاشدة انطلقت في ميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر في مصر تنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة.



اليمن

في اليمن خرج متظاهرون في العاصمة صنعاء وفي مدن تعز ومأرب وإب ورفعوا الإعلام الفلسطينية حتى وقت متأخر.



وجاب المتظاهرون في تعز الشوارع ونددوا بـ"التخاذل العربي والإسلامي والدولي".



سوريا

خرج مئات من سكان الشمال السوري في مظاهرات تضامنية مع أهالي غزة بعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى المعمداني في غزة.



وشهدت مدن الأتارب وأعزاز وسلقين وغيرها مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي.



كندا

مع غروب الشمس في العاصمة الكندية أوتاوا تجمع متظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء للاحتجاج على المجزرة الإسرائيلية.



أوروبا

وشهدت العاصمة الألمانية برلين وقفة احتجاجية تنديدا بالمجزرة. وقد أحاطت جموع من قوات الأمن الألمانية بالمتظاهرين وحاولت تفريقهم بالقوة.



في حين شهدت مدينتا مالمو وأوبسالا السويديتان مظاهرات تندد بالمجزرة الإسرائيلية.

وخرجت مظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد نددت بالعدوان الصهيوني.



وفي عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو، احتج متظاهرون على المجزرة الصهيونية في وسط المدينة التاريخية القديمة، حاملين أعلام فلسطين والبوسنة والهرسك. وردد المتظاهرون شعارات تقول "فلسطين ستتحرر" و"سراييفو إلى جانب فلسطين".



كما تظاهر المئات في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني، وطالب المتظاهرون بوقف الجرائم الصهيونية التي تقترف في قطاع غزة.



ويواجه المتضامنون مع فلسطين في عدد من الدول الأوروبية قيودا وحظرا وتدخلا من قبل قوى الأمن والسلطات لمنع التظاهرات والمسيرات، وصل إلى حد حصول حالات اعتقال وتوقيف.



يأتي ذلك في وقت لا توجد فيه أي قيود أو حظر على المظاهرات المؤيدة للإحتلال، فيما نُظمت المظاهرات المؤيدة لفلسطين في ظل حراسة مشددة من قبل الشرطة وتدخل عنيف من قبلها.



واستخدمت قوى الشرطة في عدد من الدول الغاز المسيل للدموع، مع إطلاق تحذيرات لمن يخرج عن المسارات المحددة للتظاهر بأنهم سيتعرضون للتوقيف. ومع ذلك شهدت الأيام القليلة الماضية تظاهرات في العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الألمانية برلين ومدن باريس وستراسبورغ وليون ومرسيليا الفرنسية، والعاصمة الهولندية أمستردام وفي مدينتي برن وجنيف السويسريتين.