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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 09:33

أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم

أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة نشرت على فيسبوك تعليقا على القصف الصهيوني الذي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.

وأضاف القدرة: “مجزرة مستشفى المعمداني لا مثيل لها ولا يمكن وصفها.. مئات الضحايا وصلوا المستشفى ولا زالت طواقم الإسعاف تجلي الأشلاء”.

وتابع: “معظم ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم. الضحايا وصل منهم بلا رؤوس وأشلاء ممزقة وخروج للأحشاء”.

وأردف: “سيل الضحايا ونوعية الإصابات فاق قدرات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

الأطباء كانوا يجرون عمليات جراحية على الأرض وفي الممرات وجزء منهم بلا تخدير”.

وأوضح القدرة أن “عددا كبيرا من مصابي قصف المستشفى ما زال ينتظر العمليات والعدد الآخر تحاول الطواقم الطبية إنقاذ حياته في العنايات المركزة”، لافتا إلى أن “الإمكانيات العلاجية المتبقية أمامها ساعات قلائل لنعلن نفادها الفعلي”.
 
رقم : 1089268
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