قاليباف: الصهاينة يفتحون بأيديهم أبواب الجحيم بوجههم

واضاف قاليباف في مستهل جلسة المجلس صباح اليوم الاربعاء ان الصهاينة قد كشفوا البارحة عن وجههم القبيح وايديهم المتلطخة بالدماء امام العالم حينما قاموا بعملية أبادة جماعية ضد اهالي غزة المظلومين امام اعين شعوب العالم ، وقد اثبت هؤلاء بأن حقوق الانسان والمنظمات الدولية قد تحولت في عصرنا الى مصطلحات لا معنى ولا جدوى لها على الاطلاق.



واضاف: لقد انتهى زمن اصدار البيانات واظهار الأسف الزائف ، والعالم ينتظر الآن الخطوات العملية.



واكد قاليباف "نحن المسلمون مستعدون للتضحية والجهاد" واضاف: ان الشعوب المسلمة والعربية تطالب حكوماتها بادارج الخطوات العملية والمنسقة لايقاف آلة الحرب هذه، على جدول الاعمال، بالاضافة الى الادانات.