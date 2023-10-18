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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 10:46

اضراب شامل يعم محافظات الضفة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني

اضراب شامل يعم محافظات الضفة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني
وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “يأتي الإضراب غداة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء، وبالعدوان الصهيوني المتواصل”.

وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، وفق “وفا”.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وعّم الحداد الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية في الضفة “تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس الذي أعلن الحداد العام لثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع شهداء شعبنا”، حسب “وفا”.
رقم : 1089290
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