الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 10:49

النجباء تخاطب الصهاينة؛ جماجمكم في مرمانا !

النجباء تخاطب الصهاينة؛ جماجمكم في مرمانا !
أفاد الموقع الإعلامي لمكتب النجباء أن رئيس المجلس السياسي في بيانه أشار إلى عدة نقاط مهمة تأتي فيما يلي:

- إن ما حصل في مستشفى المعمداني تعد جريمة نكراء مخزية، بكل ما تحمله الرذيلة من معنى.

- نحن لسنا عاجزين، ولسنا ممن يجيدون الاستنكارات دون الفعل، فسوح الوغى ميداننا.

- عدونا يشهد لنا قبل الصديق، بأن وجودنا مقرون برهبة الاعداء والمحتلين.

- إن الأيام حُبلى بوبال ما كنتم تصنعون ايها الشراذم المحتلون.

- السلاح يترقب دوره، وحان قطف الثمار، والمجاهدون بلغ بهم السيل الزبى.

◾️ إن جماجمكم في مرمانا.

◾️ لن تمر الغدرة دون رد وعقاب مذل لكم ولِأعوانكم من الأمريكان، ومن ارتضى وأيّد من دول وحكام الخنوع.

◾️ نقول لهم: مصالحكم وارواحكم - أيها المحتلون - ستكون مقابل ارواح الابرياء في كل شبر من الأرض.

◾️ ما بيننا ليس ثأر، بل هي معركة الوجود أمام الوجود، والبقاء أمام البقاء.
رقم : 1089293
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
17 تشرين الأول 2023
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
17 تشرين الأول 2023
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
17 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
17 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
17 تشرين الأول 2023
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
17 تشرين الأول 2023
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
17 تشرين الأول 2023
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
17 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
16 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني