الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 11:26

موقع أميركي: "حماس" أثبتت قدرات هائلة في تقنيات الحرب

موقع أميركي: "حماس" أثبتت قدرات هائلة في تقنيات الحرب
كما أشار الموقع إلى أنّ المراقبين تفاجأوا بقدرة "حماس" على العمل الخفي وضرب الأهداف بدقة بواسطة المسيرات. ونقل عن الخبراء قولهم: "إنّ المعلومات الاستخباراتية للحركة كانت جيدة، لدرجة أنها عكست قدرات عالية "غير متوقّعة"، في مجال المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية. كذلك نقل عن هؤلاء أنّ المعطيات تُفيد أن لدى "حماس" معلومات استخباراتية دقيقة جدًا عن أماكن القواعد الإسرائيلية السرية، وذلك من خلال القدرات في مجال الاتصالات. 

أما بخصوص "إسرائيل"؛ فقد قال الموقع: "إنّ تنفيذها عملية برية في غزة يعني على الأرجح فصلاً جديدًا من حرب المسيّرات في البيئات المدنية"، إلا أنّه حذر من أنّ الاعتماد، بشكل مبالغ فيه، على استخبارات الإشارات الرقمية (digital signal intelligence)، قد يؤدى إلى هفوات. ونقل الموقع، عن الصحفي المعروف "Anthony Loewenstein"، قوله :"إنّ الاعتماد الكبير على هذه التقنية ربما أسهم في الإخفاق الاستخباراتي الإسرائيلي الكبير في عملية "طوفان الأقصى".

كما نقل الموقع عن "Loewenstein" إشارته إلى أنّ قدرات "إسرائيل" الرقابية، داخل غزة وفي محيطها، هي عبارة عن مزيج من الموارد البشرية التي تشمل ابتزاز الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من غزة لأسباب طبية وغيره، والمسيّرات والعمليات "المستهدفة".

ونقل عنه أيضًا أنه كان يعتقد، قبل عملية "طوفان الأقصى"، بأن ""إسرائيل" تسيطر على الحدود البرية والبحرية والجوية لغزة، لكنّه سمع بأن "إسرائيل"- وكما الولايات المتحدة في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول- اعتمدت بشكل مفرط على الرقابة الرقمية وقلّلت من اعتمادها على "الاستخبارات البشرية (human intelligence) خلال الحقبة الأخيرة، وهو ما فتح المجال لحصول خرق أمنى كبير".

كما نقل الموقع عن Loewenstein أنّ :"إسرائيل" تعتمد أسلوب الحاق "أضرار جانبية" في عملياتها العسكرية، وهي استخدمت هذا الأسلوب على مدار عقود في فلسطين ولبنان وأماكن أخرى". كذلك نُقل عنه أن "وزراء إسرائيليين كبار يتحدثون عن الحاق أضرار جسيمة في غزة، وهو ما يعني أن ضبط النفس ليس مطروحًا على الطاولة".
رقم : 1089297
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
17 تشرين الأول 2023
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
17 تشرين الأول 2023
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
17 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
17 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
17 تشرين الأول 2023
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
17 تشرين الأول 2023
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
17 تشرين الأول 2023
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
17 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
16 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني