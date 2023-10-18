الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 11:32

"واشنطن بوست": تحديّات كبرى تنتظر الجيش الإسرائيلي في أي عملية برية في غزة

"واشنطن بوست": تحديّات كبرى تنتظر الجيش الإسرائيلي في أي عملية برية في غزة
ونقل الكاتب عن "Scott Savitz" وهو مختصّص في حروب الأنفاق، قوله إنّ: "اكتشاف أماكن أنفاق حركة "حماس" ستكون عملية طويلة، وسيتوجب على الجنود الإسرائيليين الدخول إليها، حتى لو قامت الروبوتات في البداية بالمراقبة وتنفيذ الهجمات". كما أضاف الكاتب أنّ: "التكنولوجيا وفّرت أدوات مفيدة في موضوع الأنفاق، إلا أنها لم تقدم الحلول"، ناقلاً عن "Savitz" إشارته إلى أنّ الجنود الذين سيدخلون الأنفاق قد يواجهون الكمائن والمتفجرات المخفية والألغام.

كذلك أشار الكاتب إلى وحدة نخبوية، في الجيش الإسرائيلي، تُدعى "Samur" والتي تعني "المراوغ"، وتوقّع أن تؤدي هذه الوحدة دورًا بارزًا في حرب الأنفاق، بحسب قوله.

من جهتها، شدّدت مجموعة "صوفان" على أنّ حروب المدن تشكّل تحديّات كبرى، مشيرة إلى مرور خمسة عشر عامًا منذ حرب غزة، بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ ، والتي شهدت توغلًا إسرائيليًا بريًا إلى قطاع غزة. وقالت المجموعة: "إنّ حركة "حماس" باتت تنظيمًا أخطر اليوم، حيث تعلمت الدروس من النزاعات السابقة".

كما رجّحت المجموعة أن تكون "حماس" قد خطّطت بعناية للمرحلة القادمة من الحرب، وأن تكون قد جهّزت الميدان في غزة بشكل يعقّد العمليات التي سينفذها الجيش الإسرائيلي.

كذلك شدّدت المجموعة على أنّ حروب المدن هي من أصعب أنواع الحروب، وعلى أن الاستعداد لخوض المعارك في مثل هذه البيئات صعب للغاية، وعلى أن التعامل مع شبكة الأنفاق يتطلّب معلومات استخباراتية مكثفة، مشيرة إلى إمكان ألا تمتلك "إسرائيل" مثل هذه المعلومات.

كذلك أردفت أنّ: "حرب المدن في غزة ليست سوى تحدٍّ واحد أمام "إسرائيل""، لافتة إلى الأحداث التي تحصل بين حزب الله و"إسرائيل" عند الحدود الجنوبية للبنان. وأضافت أنّ: "حزب الله يستطيع تحويل الموارد العسكرية الإسرائيلية من دون أن يلتزم بالكامل بالانضمام إلى المعركة، وذلك من خلال الاعتماد على الضربات الصاروخية من أجل منع الإسرائيليين من إهمال الجبهة الشمالية، وإجبارها على تخصيص الموارد العسكرية لهذه الجبهة".
رقم : 1089299
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
استشهاد نجل اسماعيل هنية في غزة
17 تشرين الأول 2023
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
الفصائل المقاومة العراقية شكّلت غرفة عمليات مع «حماس»
17 تشرين الأول 2023
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
استشهاد عضو المجلس العسكري في كتائب القسام أيمن نوفل
17 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الـ11
17 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي
17 تشرين الأول 2023
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
الإمام الخامنئي: لن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين ومحور المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان
17 تشرين الأول 2023
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
17 تشرين الأول 2023
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو
17 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
أبو عبيدة: مستعدون لأي توغل بري صهيوني وغزة ستكون مقبرة للغزاة
16 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني