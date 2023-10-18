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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 12:01
حزب الله يدعو لتجمع تضامني كبير في الهرمل وبعلبك
كما دعا للتجمع التضامني الكبير في مدينة بعلبك أمام مستشفى بعلبك الحكومي الساعة الواحدة ظهرًا.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1089305
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