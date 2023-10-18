حزب الله يدعو لتجمع تضامني كبير في الهرمل وبعلبك

إسلام تايمز (لبنان) - تضامنًا مع صمود غزة، واستنكارًا للمجازر الصهيونية الوحشية بحق أطفال الأمة، وشجبًا لتآمر الشيطان الأكبر أميركا لإبادة الشعب الأبي، دعا حزب الله للتجمع التضامني الكبير نصرة لأهالي غزة في مدينة الهرمل أمام السراي، وذلك اليوم الأربعاء 18 تشرين الاول/أكتوبر عند الساعة الثالثة عصرًا.