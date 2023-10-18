أمير عبداللهيان يلتقي وزير الخارجية الكويتي

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد قال في تصريح لدى وصوله إلى جدة، إن جريمة الليلة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة لا يمكن تحملها بالنسبة للمسلمين في العالم والضمائر الحية.



وأضاف أمير عبداللهيان: تبادلت اليوم رسائل مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حيث أكدنا على الوقف الفوري لجرائم الحرب الصهيونية في غزة وفتح ممر لايصال المساعدات الإنسانية ومواجهة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.



وتابع أمير عبداللهيان: إننا متفقون على إصدار بيان قوي لدعم فلسطين في اجتماع جدة.



وكان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان غادر مساء الثلاثاء طهران متوجها الى جدة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي لبحث الاوضاع الجارية في غزة.



وكان وزير الخارجية الإيراني، قد قال في وقت سابق إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن، من المقرر ان تستضيف المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع في جدة يوم الأربعاء.



واضاف: نظرا لأهمية الموضوع فقد تمت دعوة جميع الأعضاء على المستوى الوزاري للمشاركة، وبالطبع ستشارك إيران بشكل فاعل في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.