الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 13:07

روسيا تبرم صفقة ضخمة مع الصين

روسيا تبرم صفقة ضخمة مع الصين
وقال رئيس مبادرة "ممر الحبوب البري الجديد" الروسي كارين أوفسيبيان: "لقد وقعنا اليوم واحدا من أكبر الاتفاقات في تاريخ العلاقات بين روسيا والصين، صفقة بقيمة 2.5 تريليون روبل (بنحو 25.7 مليار دولار) لتوريد 70 مليون طن من الحبوب للصين على مدى 12 عاما".

وفي وقت سابق اليوم، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار حتى نهاية العام.

وجرى اللقاء بين الزعيمين في إطار مشاركة الرئيس الروسي في منتدى "الحزام والطريق"، المنعقد في بكين.

و"الحزام والطريق"، مبادرة دولية أطلقتها الصين بهدف تطوير ممرات نقل تجارية تربط قارات العالم والبنية الأساسية والتجارية والتمويل والخدمات اللوجستية وتقوية الروابط الشعبية لتعزيز التنمية التجارية وتحقيق التنمية والازدهار للدول المشاركة على طول الطريق.
رقم : 1089321
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهوریة الاسلامية الايرانية : يجب محاكمة القائمين على مجزرة المستشفى المعمداني
رئيس الجمهوریة الاسلامية الايرانية : يجب محاكمة القائمين على مجزرة المستشفى المعمداني
حزن المرجع السيد السيستاني على أهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني
18 تشرين الأول 2023
المقاومة العراقية تقصف قاعدة للاحتلال الأمريكي نصرة لطوفان الأقصى
المقاومة العراقية تقصف قاعدة للاحتلال الأمريكي نصرة لطوفان الأقصى
18 تشرين الأول 2023
نائب رئيس البرلمان العراقي: مجزرة مستشفى المعمداني من العار أن تمر دون حساب
نائب رئيس البرلمان العراقي: مجزرة مستشفى المعمداني من العار أن تمر دون حساب
18 تشرين الأول 2023
رئيسي: لهيب نيران مستشفى المعمداني سيلتهم الصهاينة
رئيسي: لهيب نيران مستشفى المعمداني سيلتهم الصهاينة
18 تشرين الأول 2023
ايران: جريمة الكيان الصهيوني لن تمر دون رد
ايران: جريمة الكيان الصهيوني لن تمر دون رد
18 تشرين الأول 2023
قاليباف: الصهاينة يفتحون بأيديهم أبواب الجحيم بوجههم
قاليباف: الصهاينة يفتحون بأيديهم أبواب الجحيم بوجههم
18 تشرين الأول 2023
اللواء باقري: على الأمم المتحدة عقد اجتماع طارىء لوقف جرائم الصهاينة
اللواء باقري: على الأمم المتحدة عقد اجتماع طارىء لوقف جرائم الصهاينة
18 تشرين الأول 2023
عبداللهيان: يجب فرض حظر فوري وشامل على الكيان الصهيوني
عبداللهيان: يجب فرض حظر فوري وشامل على الكيان الصهيوني
18 تشرين الأول 2023
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
ايران تدين بشدة جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة
17 تشرين الأول 2023
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
الرئيس الإيراني: العالم الإسلامي لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
أكثر من 500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
أكثر من 300 شهيد جراء عدوان صهيوني على مستشفى المعمداني
17 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين
ما الأسرار التي عرفتها حماس عن ‘‘إسرائيل‘‘؟
عملية طوفان الأقصى والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني