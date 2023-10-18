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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 14:43

نائب رئيس البرلمان العراقي: مجزرة مستشفى المعمداني من العار أن تمر دون حساب

نائب رئيس البرلمان العراقي: مجزرة مستشفى المعمداني من العار أن تمر دون حساب
وطالب المندلاوي في كلمة العراق خلال افتتاح اعمال المؤتمر الـ 35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي ببغداد، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لايقاف العدوان وضمان حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على كامل اراضيه، منوهاً أن “العلاقات التي تقيمها بعض الدول العربية والاسلامية مع كيان الاحتلال جعلته اكثر تعنتاً وصلافة واضعفت موقفنا الموحد”.

وترأس المندلاوي، الوفد العراقي النيابي المشارك في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والذي يقام في العاصمة بغداد لمناقشة الأحداث في فلسطين.

وقال المندلاوي خلال القائه كلمة العراق، إنّ فلسطين هي القضية المحورية الاولى، وان ما يحدث فيها يتطلب موقفاً موحداً وحازماً وشجاعاً واستثنائياً، مؤكداً ان سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة حرب كاملة الأوصاف بقصف مستشفى المعمداني في غزة، مستهدفاً المرضى الراقدين والجرحى والنساء والشيوخ والاطفال والكوادر الطبية، في فعلٍ يندى له جبين الانسانية، وانه من العار على العالم ان تمر هذه الجريمة دون حساب، مديناًً بشدة الاعتداءات التي يمارسها الكيان المحتل ضد شعب غزة المحاصر، وانتهاكه الصارخ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، ومبادئ حقوق الانسان و الاخلاق.

وطالب رئيس الوفد العراقي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء العدوان الصهيوني الهمجي وفق حل عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على كامل اراضيه بما فيها القدس عاصمة فلسطين، وضمان استقلال هذه الدولة وسيادتها، مؤكداً ان على الدول العربية والاسلامية السعي بكل وسائل الضغط والقوة لفك الحصار الغاشم، وايصال المساعدات الانسانية والصحية، وايقاف ما تمارسه سلطات الاحتلال من ابشع الانتهاكات بحق الاشقاء الفلسطينيين.

ودعا المندلاوي الدول العربية والاسلامية ممن لديهم علاقات دبلوماسية او تجارية مع كيان الاحتلال الى مراجعة هذه العلاقات، التي جعلت من هذا الكيان اكثر تعنتاً وصلافةً واضعفت الموقف الموحد تجاه القضية الفلسطينية، مجدداً موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وادانته الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي، وقرارات مجلس الامن، والشرعية الدولية.
رقم : 1089338
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