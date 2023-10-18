المقاومة العراقية تقصف قاعدة للاحتلال الأمريكي نصرة لطوفان الأقصى

وقال بيان للجماعة المقاومة حصل موقع "إسلام تايمز
ط نسخة منه، إن "تم استهداف “ قاعدة الحرير” بطائرة مسيرة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م ".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بقصف مجهول على قاعدة الحرير التي تضم قوات أميركية في أربيل.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين اثنين، قولهما إن الجيش الأميركي أحبط هجوما بطائرتين مسيرتين استهدفتا قواته في العراق في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف المسؤولان -اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما- أن الجيش الأميركي اعترض المسيّرتين قبل وصولهما إلى هدفهما، على حد تعبيرهما.
وأشار المسؤولان إلى أن المسيّرتين تم اعتراضهما لدى استهدافهما قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غرب العراق والتي تستضيف قوات أميركية، لكن المسؤولين أحجما عن تحديد الجهة المشتبه في تنفيذها الهجوم.