المقاومة العراقية تقصف قاعدة للاحتلال الأمريكي نصرة لطوفان الأقصى

العراق (إسلام تايمز) - ضمن عمليات اسناد طوفان الاقصى ، أعلن المقاومة الإسلامية في العراق (تشكيل الوارثين)، الأربهاء، عن استهدافه قاعدة الاحتلال الامريكي في شمال العراق.