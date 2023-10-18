حزن المرجع السيد السيستاني على أهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني

العراق (إسلام تايمز) - كشف عضو مجلس النواب العراقي السابق والمقرب من المرجعية الدينية في النجف الأشرف، السيد عبدالهادي الحكيم، الأربعاء، عما جرى خلال اجتماعه مع المرجع السيد علي السيستاني.