حزن المرجع السيد السيستاني على أهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني

وقال الحكيم في تدوينة له عبر الفيسبوك واطلع عليها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "أجواء الحزن خيمت اليوم على المرجعية ( السيد السيستاني) أثناء لقاء به بسبب الاعتداء على مستشفى المعمداني حيث وجدت الألم والحزن والتفجع والغضب والحوزة اليوم عطلت دروسها حزازنا على الحادث".
وتعرض مستشفى المعمداني في غزة، الليلة الماضية، لهجوم أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل قصفت مستشفى المحمداني، وتشير التقديرات إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني في هذا المستشفى.
وبحسب مركز فلسطين للإعلام، أكدت الوزارة أن مئات الضحايا ما زالوا تحت أنقاض المستشفى.