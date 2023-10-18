الجيش الايراني: قلوبنا تخفق من اجل الرد المقتدر على جرائم الصهاينة

وبدأ بيان الجيش الايراني بالآية الكريمة:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



"وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیراً "



ثم اضاف البيان بأن الجريمة الصهيونية المروعة في ابادة المئات من المواطنين الفلسطينيين المظلومين وخاصة النساء والاطفال الذين لجأوا الى باحة مستشفى المعمداني في غزة ، أثارت الضمائر الحية من اجل انهاء حياة الكيان الصهيوني السفاك للدماء.



ان هذه الجريمة وكما باقي الجرائم الصهيونية المكررة لهذا الكيان المتعطش للدماء والقاتل للاطفال، نفذت امام الصمت المدقع والمخجل لمستكبري العالم والأدعياء الزائفين لحقوق الانسان في وقت يحرم الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما من أبسط حقوقه .



والآن حان الوقت لمساءلة حماة هذا الكيان المحتل ، بأي ذنب قتل هؤلاء الاطفال ؟ .