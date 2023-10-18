تفعيل خط ائتمان بين ايران وروسيا بـ مليار يورو

وأوضح " أمير برهاني" اليوم الاربعاء، بأن مؤسسة " أغزيار" تمثل صندوق ضمان الصادرات الروسي، وأن الخط تم تفعيله هذه السنة المالية ( بدأت 21 مارس/آذار 2023)، وبموجبه تم اصدار نحو 30 مليون يورو بوليصة تأمين لتصدير السلع الى روسيا.



وأضاف أن الجانب الروسي استخدم 10 الى 11 مليون يورو من خط الائتمان المذكور علما أن الروس طلبوا عدة مرات للافادة من خدمات صندوق ضمان الصادرات الايراني منها الخدمات المقدمة لمشاريع الخدمات الهندسية والفنية بقطع سكك الحديد بغية الاستثمار فيها.



برهاني توقع استخدام نصف خط الائتمان البالغ مليار يورو حتى انتهاء السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2024.



ونوه الى أن على ضوء الوضع القائم، فمن المؤكد القابليات التجارية متوفرة لرفع سقف خط الائتمان، وبامكاننا ملء مكان الشركات الاوروبية في سوق روسيا.