ردود الأفعال اللبنانية على الاجرام الصهيوني في قطاع غزة

وفي هذا الصدد علق النائب السابق اميل رحمة على مجزرة مستشفى المعمداني، مشيرا الى انه "استهدفت اسرائيل بصورة وحشية مستشفى المعمداني في غزة والكنيسة الانجيلية المعمدانية التاريخية في عدوان وحشي يكرّر مشهد قانا. ان دماء النساء والاطفال والرهبان والمرضى والطاقم الطبي الذين سقطوا شهداء، هو عنوان الانتصار على الظلم والعدوانية، عسى ان يستيقظ العالم ويفتح عيونه لوقف الابادة التي ترتكبها اسرائيل بحق الانسان".



واضاف :"انني اذ ،أنحني أمام نداء المطران عطالله حنا الذي أطلقه البارحة ، أعلن عن اعتزازي به وتقديري لمواقفه الجريئة والحاسمة والعادلة".



من جهته، اشار النائب هاغوب بقردونيان الى ان "ما يحصل اليوم في غزة، وآخرها القصف على المستشفى، ما عادت جرائم ضد الإنسانية بل إعلان واضح عن إنتهاء الإنسانية في العالم… لن أسأل أين دعاة حقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع الدولي… فهم حيث مصالحهم فقط".



بدورها، اعتبرت النائبة عناية عز الدين ان " ارتكابات إسرائيل توصّف على أنها جرائم حرب تنتهك القانون الدولي الانساني وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها وجميع هذه الصكوك تنص على حماية المدنيين والمنشآت الطبية والاستشفائية وتحييدها, إن سكوت العالم عن هذه الجرائم هو سقوط أخلاقي وكارثة انسانية لدول ومجتمعات سيدت نفسها على العالم و اعتبرت نفسها وصية على شرعة حقوق الانسان و تنفيذ حكم القانون و الاتفاقيات والعدالة الدولية فإذا بنا نشهد على انحلالها الاخلاقي وفشلها الانساني".



واضافت :"تضاف مجزرة المستشفى المعمداني الى سجل طويل من المجازر الوحشية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني المظلوم والتي كان لنا هنا في لبنان نصيبا منها".



وفي السياق اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان "ما ارتكبه العدو الاسرائيلي من اجرام في المستشفى المعمداني في غزة جريمة ابادة جماعية تهتز لها الضمائر التي اندثرت امام فظاعة الارتكابات الصهيونية في الوقت الذي يشجع فيه المجتمع الدولي بسياساته المنحازة الى الظالم والجلاد وما رفع من شهية العدوان وهمجيته هذا الصمت العربي والاسلامي واحرار العالم وقد ان الاوان لقطع العلاقات الفورية مع العدو الصهيوني وطرد سفرائه ولا بد من خطوات توازي ما اتخذه العرب من قرارت ابان حرب تشرين ١٩٧٣ وذلك بتهديد كل المصالح الاجنبية للدول الداعمة للصهاينة فلتكن الخطوات الفورية ولم يعد مكان للكلام والاستنكار امام قداسة الدم النزف".



من جهتها اعلنت نقابة المستشفيات في لبنان عن استنكارها الشديد لأعمال العنف التي تطال الأبرياء في غزة وقد هالها ما تعرّض له من اعتداء وحشي مستشفى المعمداني في المنطقة، وهو بعيد كل البعد عن ادنى معاني الإنسانية ، وما تنصّ عليه القوانين الدولية، واهمها تحييد المؤسسات الصحية والطبية في الحروب ومنع إستهدافها والتعرّض لها.



وهي اذ تناشد ضمائر رؤساء الدول صاحبة القرار العمل لوضع حد لهذه الحرب فوراً تلافياً لوقوع المزيد من الضحايا ، تدعو الى الوقوف دقيقة صمت ظهر اليوم في كل المؤسسات الصحية والإستشفائية شجباً لهذه الأعمال البربرية.



بدوره، دان السيد علي فضل الله، في بيان، "المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها المتعمد للناس في المستشفى الأهلي في غزة".



ورأى فضل الله أنّ "هذه المجزرة بفظاعتها هي إدانة جديدة لهذا العدو الذي بني وجوده على استباحة الدماء البريئة وعلى أشلاء النساء والأطفال والمسنين والضمير العالمي الذي أفسح في المجال لهذا العدو أن يملك الحرية في ذلك، والمئات الذين سقطوا هم برسم كل الذين أعطوا الضوء الأخضر للعدو لكي يمارس أبشع عملية إرهاب تحت عنوان ما يسمونه الدفاع عن النفس"، معتبرا ان "المؤامرة أكبر من الانتقام الجماعي وأخطر من التهجير".



وأشار إلى أنّ "الدول الغربية التي أعطت الضوء الأخضر غير المحدود للعدو لكي يوغل في الدم الفلسطيني إلى أبعد الحدود ليست بريئة ولا يمكنها أن تغسل أياديها من دم هذا الصديق، بل هي شريكة في كل الجرائم التي يرتكبها العدو في قطاع غزة، والتي يراد لهذه المجزرة أن تكون أداة الضغط الكبرى على الشعب الفلسطيني".



هذا، ودان عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في بيان، "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الابرياء والأطفال والعزل في المستشفى المعمداني في غزة"، وقال: "علينا ان ننتظر دوماً الأسوأ من اسرئيل وهذه الجريمة الحاصلة في غزة يشارك فيها الأميركيون ويستخدمون الشعارات امام شعبهم، شعارات التضامن مع إسرائيل لاستجلاب مراكز انتخابية".



هذا، وانطلقت بعد ظهر اليوم من امام المسجد الكبير من في مدينة النبطية مسيرة شعبية بدعوة من مفتي وامام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق تنديدا بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.



ولفت صادق إلى أنّ "على الشعوبِ العربية والإسلامية التي وحّدها الغضب العارم أن تتخذ من هذا الغضب المقدس مُنطلقًا لحمل حكّامها على نبذ مشروع التّطبيع الخياني المذل مع هذا العدو الغاشم، وسحبِ السفراء من عاصمتها الفاشية وطرد سفرائها من عواصم العروبة الأبيّة وجمع كل الإتفاقات المُذلّة معه ورميها في مزبلة التاريخ، على اختلاف مشاربهم ومؤسساتهم المدنية وقناعاتهم السياسية موحدين تحت سقف القضية المركزية ومواجهة الولايات المتحدة وحلفائها الذين يتقاطرون على المنطقة تأييداً لهذا الكيان ويتهددون الشعب الفلسطيني".



الى ذلك فقد نظمت المقاومة الاسلامية في لبنان وقفة لنصرة غزة والمسجد الأقصى، وتضامناً مع المستشفى المعمدان، في الساحة الممتدة من مستشفى بعلبك الحكومي وصولا إلى "ساحة القسم" على ضفاف نهر رأس العين.



وألقى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب المقداد كلمة حزب الله، فقال: "عند عتبات الدم المسفوك نقف لنرى خارطة الجرح الفلسطيني مسيجة بخطابات التنديد التي ما أوقفت النزف يوما، نشاهد آخر فصول الحضارة الغربية على مسرح العروبة المنتهية الصلاحية، والمتناهية في الصغر إلى حد العمالة".



وتابع: "نقف أمام هول الجريمة التي فاقت النازية والفاشية بمجازرها. يا أيها العالم حدق ماذا ترى؟ أشلاء منتشرة للأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، ومستشفى أضحى مقبرة جماعية، وحناجر تصرخ واعروبتاه، وأعرابا نائمين في حضن بايدن ويسامرون الصهاينة طمعا في تطبيع ذليل. ماذا نرى؟ نحن نستعرض مسلسل الإبادة الجماعية، ونهتف ونستنكر، ثم ماذا؟ الدم الفلسطيني يسيل أنهاراً، ونحن نندّد".



وأردف: "يا حكام العرب الزاحفين نحو التطبيع، هل شاهدتم أطلال المستشفى المعمداني؟ هل شاهدتم هذا الطفل الذي يلقن الشهادة لأخيه؟ ويا أشباه الحكومات، هل بات الاستنكار جريمة؟ هل من مكان لشيء من الحياء في وجدانكم؟ ويا أحرار العالم هذه فرصتكم، وهذا أوان الطوفان".



وأضاف: "نحن هنا نقف أمام هول الفاجعة، ونقول لأهلنا في غزة نخجل أمام جليل صبركم وعظيم تضحياتكم، نخجل أننا لسنا عندكم ومعكم وبينكم، والله إننا على استعداد كأطباء وممرضين بأن نكون في خدمتكم إذا طُلب منا الذهاب إلى غزة لنشارك في العمل الطبي، ونحن لن نتوانى لحظة واحدة عن نصرتكم".



وشارك وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة استنكارًا للأوضاع في قطاع غزة، وقال: "من طبيعة الاحتلال الإسرائيلي ان يعتدي على الأطفال والنساء وعلى الحجر والبشر، من دون رادع أو رأفة. وإننا إذ نشعر بالحزن والأسى العميق للقتل الجماعي الهمجي أمس في المستشفى المعمداني،فإن ما يدعو إلى الاستهجان قيام المجتمع الدولي بتجهيل الفاعل الحقيقي وتغطيته وإلقاء اللوم والمسؤولية على الضحية. ولذلك ندعو إلى يقظة ضمير والى ادانة المجرم ومحاسبته".