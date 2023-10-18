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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 18:35
مجزرة جديد يرتكبها الاحتلال وسط القطاع
ووفقا لمقطع فيديو نشر في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء فان طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة كبيرة بقصفها مدرسة للأونروا تأوي النازحين, وهناك عشرات الشهداء والإصابات .
رقم :
1089374
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