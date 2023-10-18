مجزرة جديد يرتكبها الاحتلال وسط القطاع

ووفقا لمقطع فيديو نشر في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء فان طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة كبيرة بقصفها مدرسة للأونروا تأوي النازحين, وهناك عشرات الشهداء والإصابات .