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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 20:00

وسط دعوة لوقف العدوان.. الاتحاد البرلماني العربي: نثمن صبر الشعب الفلسطيني

الاتحاد البرلماني العربي: يجب وقف الحرب على غزة
الاتحاد البرلماني العربي: يجب وقف الحرب على غزة
 ودان البيان عقب انتهاء اجتماع المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلمان العربي ضمن اجتماعات الدورة (147) في العاصمة بغداد، "بأشد وأقسى العبارات إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بكل فئاته"، مشيراً إلى أن "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني واخرها قصف مستشفى المعمداني ستؤدي إلى انفجار لا سابق له في كامل الأرض العربية".

وجدد البيان الذي تلقى مراسل موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، مطالبته "للأسرة الدولية ومنظماتها الدولية الفاعلة التدخل العاجل والفوري وقول كلمة الحق في وجه انتهاكات الكيان الإسرائيلي ووقفها وايقاف الجرائم بحق الإنسانية والمحاولات لعزل غزة وقتل شعبها".

كما حث الاتحاد البرلمان العربي "الإعلام في العالم إلى الحيادية وتوخي الدقة في التعامل مع تغطية الأحداث التي تدور في غزة وفلسطين المحتلة"، مبيناً أن "نهج ازدواجية المعايير الذي تستخدمه بعض الدول الغربية والتي تساوي بين الجلاد والضحية يفقدها مصداقيتها ومكانتها كلاعب دولي يتبنى الديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان".

وأكد المجتمعون "دائماً وأبداً على تمسكنا بالقرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام، والتي مثلت توافقاً عربياً للمحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة".

ودعا البيان الختامي البرلمانات الدولية والهيئات لاتخاذ موقف لوقف الانتهاكات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني وإدانة العقاب الجماعي والترحيل القسري وقتل الابرياء الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة، مثمناً "ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الذي تحمل جرائم الاحتلال العقود طويلة".

وطالب الاتحاد البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية لتحمل مسؤولياتها بإيقاف الحرب فوراً والعمل لفتح المنافذ لإيصال المساعدات الانسانية والاغاثية الى فلسطين، موجهاً "الشكر والتقدير لجمهورية العراق الذي لم يتوان يوماً عن نصرة قضايا أمته، على استضافة هذا المؤتمر الطارئ وتوفير جميع أسباب نجاحه".
رقم : 1089388
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