وسط دعوة لوقف العدوان.. الاتحاد البرلماني العربي: نثمن صبر الشعب الفلسطيني

العراق (إسلام تايمز) - تبنى البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة الأوضاع في غزة، الأربعاء، دعوة لوقف الحرب على غزة وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطين.