بغداد: تظاهرة نصرة لفلسطين وسط محاولات لاقتحام سفارة أمريكا (صور)

العراق (إسلام تايمز) - خرجت مساء اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة وسط العاصمة بغداد كانت بدايتها من منطقة الكرادة بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء نصرة للشعب الفلسطيني المقاوم وتنديداً بجرائم الكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة والدول الغربية.