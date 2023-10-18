بغداد: تظاهرة نصرة لفلسطين وسط محاولات لاقتحام سفارة أمريكا (صور)

ورصد مراسل موقع "إسلام تايمز
" محاولات من الشبان المتظاهرين لاقتحام المنطقة الخضراء والوصول إلى السفارة الأمريكية.
وقد انتشرت بشكل كثيف حشود من القوات الأمنية ومكافحة الشغب قرب بوابات المنطقة الخضراء من جهة الكرادة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الأمريكية.
تظاهر المئات من سكان العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، بالقرب من الجسر المعلق وسط بغداد تأييداً لفلسطين وتنديداً بالهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ونددوا بالهجمات الإسرائيلية وأبرزها قصف مستشفى المعمداني في غزة، فيما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف عند جسر المعلق والطريق المؤدي إليه، فيما قامت بقطع الطريق المؤدي الجسر من جهة ساحة الحرية، وسط العاصمة بغداد.
وانتشرت دعوة لتظاهرة مقبلة يوم الجمعة المقبل من أجل نصرة القضية الفلسطينية التي تتصاعد أحداثها في غزة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وما تلاها من أحداث كان أبرزها قصف المستشفى المعمداني على يد القوات الإسرائيلية ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء أبرزهم الأطفال.