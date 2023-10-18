مظاهرات عربية دعما للقضية الفلسطينية

وتواصلت الفعاليات الاحتجاجية في العديد من المدن الخليجية والعربية والاسلامية منذ تكثف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحديداً بعد مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت أكثر من 500 شهيد.



وفي العاصمة القطرية الدوحة خرج المئات في مسيرة جابت المناطق القريبة من مشيرب وسوق واقف المعلمين البارزين في قطر. ودعا مواطنون ومقيمون وزوار قطر إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ونددوا بمجزرة المعمداني.



وشارك مواطنون عٌمانيون ومقيمون في السلطنة في وقفة نظمت أمام السفارتين الأمريكية والبريطانية في العاصمة مسقط.



ونظم المئات من المحتجين اللبنانيين مظاهرة حاشدة أمام مقر السفارة الأمريكية في بيروت، تنديدًا بارتكاب العدو الإسرائيلي مجزرة بشعة بقصفه مستشفي المعمداني في قطاع غزة يوم أمس، ما أدى إلى استشهاد 471 شخصاً، وإصابة أكثر من 300.



وحصل توتّر ، حيث احتشد المحتجون، وقد بادروا إلى رمي الحجارة والعصي على القوى الأمنيّة، وتسلقوا السياج الشائك، في محاولة منهم للوصول إلى السفارة.



وعمدت القوى الأمنيّة إلى استخدام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين، ورمت القنابل المسيلة للدموع عليهم. ادى ذلك الى حالات إختناق في صفوف المتظاهرين جراء إلقاء القوى الأمنية أعداد كبيرة من القنابل المسيلة للدموع .



وقد حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة، وأعلام "حزب الله" و"حركة أمل" وندّدوا بالجريمة التي اقترفتها الكيان الإسرائيلي بحقّ المدنيين في غزة.



وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش اللبناني اتّخذ تدابير أمنيّة مشدّدة قرب السفارة الأميركيّة في عوكر، وعلى مداخل المنطقة، وفي الضبية .



وخرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية تنديدا بجرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والدعم الأميركي للاحتلال.



وقال مصدر أن المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية واطلقوا شعارات منددة بجرائم الاحتلال وشعارات مناصرة للقضية الفلسطينية وصمود أبناء غزة. وكذلك تؤكد الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.



المصدر أكد أن المتظاهرين طالبوا الأنظمة العربية والإسلامية الى التدخل العاجل لانهاء العدوان على غزة.