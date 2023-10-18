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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 ساعة 20:23

البيان الختامي للمؤتمر 35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في بغداد بشأن غزة

البيان الختامي للمؤتمر 35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في بغداد بشأن غزة
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة الأوضاع في غزة التالي:

- تتبنى تقديم بند طارئ ضمن اجتماعات الدورة (147) للاتحاد البرلماني الدولي والمزمع عقده في 2023/10/23 ويتضمن وقف الحرب على غزه وايقاف انتهاكات حقوق الانسان).

- إدانة بأشد وأقسى العبارات إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بكل فئاته

- الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني واخرها قصف مستشفى المعمداني ستؤدي إلى انفجار لا سابق له في كامل الأرض العربية

- نجدد مطالبتنا للأسرة الدولية ومنظماتها الدولية الفاعلة التدخل العاجل والفوري وقول كلمة الحق في وجه انتهاكات الكيان الإسرائيلي ووقفها وايقاف الجرائم بحق الإنسانية والمحاولات لعزل غزة وقتل شعبها

- نحث الإعلام في العالم إلى الحيادية وتوخي الدقة في التعامل مع تغطية الأحداث التي تدور في غزه وفلسطين المحتلة

- نهج ازدواجية المعايير الذي تستخدمه بعض الدول الغربية والتي تساوي بين الجلاد والضحية يفقدها مصداقيتها ومكانتها كلاعب دولي يتبنى الديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان

- نؤكد دائماً وأبداً على تمسكنا بالقرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام، والتي مثلت توافقاً عربياً ، للمحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة

- ندعو البرلمانات الدولية والهيئات لاتخاذ موقف لوقف الانتهاكات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني وإدانة العقاب الجماعي والترحيل القسري وقتل الابرياء الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزه

- نشيد ونثمن عالياً، ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الذي تحمل جرائم الاحتلال العقود طويلة

- ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية لتحمل مسؤولياتها بإيقاف الحرب فوراً والعمل لفتح المنافذ لإيصال المساعدات الانسانية والاغاثية الى فلسطين

- نتوجه بالتحية والشكر والتقدير الجمهورية العراق الذي لم يتوان يوماً عن نصرة قضايا أمته، على استضافة هذا المؤتمر الطارئ وتوفير جميع أسباب نجاحه
رقم : 1089396
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