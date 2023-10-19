ايران: اميركا باستخدامها الفيتو مسؤولة عن استمرار الحرب ضد الفلسطينيين

وردت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء على حق النقض الذي استخدمته واشنطن ضد قرار البرازيل المقترح لوقف إطلاق النار في غزة على حسابها X مرفقة بصورة للرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو : إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد القرار الذي يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية.



وانطلقت يوم الأربعاء الجلسة العلنية الثانية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع اليوم الثاني عشر من المواجهات بين قوى المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، ليجتمع أعضاء هذا المجلس برئاسة البرازيل لبحث الوضع في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تتم الموافقة عليه واستخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) ضده.



وبحسب مراسل "إيرنا" من نيويورك، استخدمت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي اقترحته البرازيل، والذي يطالب بـ "وقف الأعمال العدائية" بين إسرائيل وقوات المقاومة الفلسطينية من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.