حماس تثمن بيان التعاون الإسلامي بوقف العدوان

ورحّبت حماس في بيان لها بكل الكلمات والمواقف التي صدرت أثناء هذا الاجتماع من وزراء خارجية دول العالم الإسلامي، التي تدلل على إجماع أمتنا العربية والإسلامية، على الوقوف مع قضيَّة شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة، وضدّ العدوان الهمجي الذي يمارسه العدو الصهيوني ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.



وأعربت عن أملنا في أن تترجم هذه الدعوات والمواقف إلى واقع عملي، يلجم هذا العدو ويعزله، ويبطل كل محاولات إدماجه في جسم أمتنا، وينهي حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد قطاع غزة، ويدعم صمود شعبنا على أرضه، وتمسكه بحقوقه، ويمكنه من الدفاع عن نفسه ومقدساته، حتى تحقيق التحرير والعودة.



ودعا البيان إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة، والرفع الفوري للحصار المفروض عليه، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة على عدوانه وحصاره ومجازره ضد أهلنا في القطاع.