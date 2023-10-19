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الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 08:35

بايدن-نتنياهو.. دمّرا وقتلا ومن ثم جلسا يتنصلان من مجازرهما بضحكة شاحبة

بايدن-نتنياهو.. دمّرا وقتلا ومن ثم جلسا يتنصلان من مجازرهما بضحكة شاحبة
زيارة رأس هرم السلطة الامريكية هذه هدفها تقديم الدعم للكيان الاسرائيلي في عدوانه على الشعب الفسلطيني، وتاتي غداة مجزرة ارتكبتها الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة خلفت مئات الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء.

بايدن وفي تصريحات خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، قال إنه أراد الحضور لإسرائيل حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أن الولايات المتحدة تقف دائما وابدا مع إسرائيل.

واوضح بايدين، ان "واشنطن تريد أن تتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حركة حماس، امريكا تقف دائما وابدا مع اسرائيل".

وقد اجرى بايدن لقاءات متعددة مع المسؤولين الاسرائيليين، مؤكدا في العديد من تصريحاته تضامن بلاده مع كيان الاحتلال محذرا من ما اسماه توسيع الازمة والحرب من قبل بعض القوى والدول في المنطقة.

الخارجية الامريكية قالت ان الزيارة تأتي لإعادة تأكيد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامها القوي بأمنها إلى جانب بحث التطورات الجارية مع المسؤولين الإسرائيليين.

وفي ظل التضامن الامريكي ودعمها الكامل لكيان الاحتلال في مجازره وجرائمه في غزة قدم رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو شكره إلى بايدن على دعمه المطلق للكيان الاسرائيلي.

وقال: "اشكر بايدن على زيارته لنا في هذه الظروف أن مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق ادعو العالم بالتوحد ودعمنا لهزيمة حماس".

وتنصل نتنياهو وكذلك بايدن كالعادة عن تحمل مسؤولية ارتكاب المجازر والجرائم، مشيرين أن غضب العالم بشأن قصف المستشفى يجب ان يوجه لمن اسموهم الارهابيين في غزة.

وفي السياق نفسه دانت العديد من الدول والقوى زيارة بايدن الى تل ابيب وقالت ان المجازر الحاصلة في غزة تاتي بمباركة ودعم من واشنطن وان بايدن شريكاً نتنياهو في ارتكاب هذه المجازر، كما شهدت العديد من البلدان تظاهرات امام السفارة الامريكية وتم رميها بالحجارة واحراق العلم الامريكي.
رقم : 1089481
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