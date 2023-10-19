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الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 08:38

استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في الضفة المحتلة

استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في الضفة المحتلة
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق (14 عاما) من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي طولكرم، استشهد الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

وفي رام الله، استشهد الشاب جبريل عوض برصاص قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

وأمس الأربعاء استشهد في رام الله الطفلان قيس تيم شلش (17 عاما)، وخليل محمد خليل (15 عاما) بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

كما استشهد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عاما) برصاص المستوطنين، في قرية دورا القرع شمال رام الله، والشاب جبريل عوض برصاص قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

وفي محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب نابلس.
رقم : 1089482
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