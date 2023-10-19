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الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 08:51

مجزرة المعمداني تخرج الملايين منددة وتسقط علمي امريكا و"اسرائيل" حرقاً

مجزرة المعمداني تخرج الملايين منددة وتسقط علمي امريكا و"اسرائيل" حرقاً
هتافات التضامن مع أهالي وأطفال غزة وإدانه العدوان الأسرائيلي دوّت في مختلف المدن الأميركية وخاصة أمام البيت الأبيض الداعم الرئيسي لكيان الاحتلال الصهيوني ومجازره في غزة، وفي جامعة هارفارد بمدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس، وكذلك خرج المتظاهرون في نيويورك.

شمالا تظاهر الآلاف أمام السفارة الإسرائيلية في تورونتو بكندا احتجاجا على القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي في غزة واستشهاد المئات من الأطفال، وجنوبا شارك الآلاف في مسيرات شهدتها شوارع بوغوتا عاصمة كولومبيا.

كذلك شهدت عاصمة كوريا الجنوبية سيول وقفة طالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والفلسطينيين.

وفيما يواجه المتضامنون مع فلسطين في عدد من الدول الأوروبية قيودا وحظرا وتدخلا من قبل قوى الأمن والسلطات وصل إلى حد حصول حالات اعتقال وتوقيف لكن ذلك لم يمنع الكثيرين للخروخ في المانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك واسبانيا للتجمع والتظاهر حاملين الأعلام الفلسطينية ومضيئين الشموع لشهداء غزة وخاصة الأطفال.

وردد المتظاهرون في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك شعارات 'فلسطين ستتحرر' و'سراييفو إلى جانب فلسطين'.

الحشود الشعبية واصلت تظاهرها في تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا وغيرها من الدول التي تقع في القارة الافريقية، مطالبة برفع الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني وادخال المساعدات اليه.

كذلك خرج البحرينيون بمسيرات تضامنية مع غزة، وتجمعوا في محيط السفارة الاسرائيلية بالمنامة مطالبين بقطع العلاقات مع كيان الاحتلال.

ومن ايران الى لبنان وسوريا والعراق والأردن واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة كان للغضب الشعبي الحيز الأبرز من التغطية والمشاركة والتفاعل.. آلاف الايرانيين احتشدوا في مقام الإمام الرضا (عليه السلام) بمدينة مشهد المقدسة تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبها كيان الإحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى المعمداني في غزة، مؤكدين على دعمهم ونصرتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وضرورة نصرة الشعب الفلسطيني.

وتجمّع مئات المتظاهرين في العاصمة طهران ومختلف المدن الايرانية وأمام سفارتي فرنسا وبريطانيا في طهران احتجاجًا على القصف الذي طال المستشفى المعمداني.

وفي اليمن، خرجت مسيرات غضب هي الاحشد، في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة وفي تعز ومأرب وإب، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية معلنيين تضامنهم مع فلسطين ومقاومتها ومنددين بـالتخاذل العربي والإسلامي والدولي.

وخرج السوريون في مظاهرات تضامنية مع أهالي غزة في دمشق وحلب وغيرها من المناطق هتفت لنصرة القضية الفلسطينية وشعلها المظلوم.

الأردنيون الذين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في بلادهم اثر مجزرة المعمداني داعين لطرد السفير وقطع العلاقات مع كيان الاحتلال، تظاهروا بمسيرات حاشدة شهدتها العاصمة عمان، منددين بمجازر الاحتلال.

كذلك تجمع المئات الآلاف في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على ما يتعرض له اهل غزة من قتل وتدمير ومنددين بالصمت الرسمي العربي المخزي تجاه ما يحصل.

والى الأراضي الفلسطينية حيث عمّ الإضراب والمسيرات محافظات الضفة الغربية من نابلس، رام الله، بيت لحم والخليل تضامنا مع أهالي غزة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة، وبالمذبحة التي ارتكبتها قوات الإحتلال بقصف المستشفى المعمداني وراح ضحيتها مئات الشهداء.
رقم : 1089484
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