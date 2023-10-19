لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة مبادرة تركيا حول الدول الضامنة لإسرائيل وفلسطين

وأشار لافروف في حديث للصحفيين في بيونغ يانغ، إلى أن موسكو وأنقرة على اتصال بشأن هذه القضية.



وأضاف الوزير الروسي: "نحن على استعداد لمناقشة أي مقترحات بناءة. هذه المبادرة، التي سمعتها قبل بضعة أيام، تمليها بوضوح الرغبة في تحقيق وقف التصعيد وتطبيع الوضع.



نحن نود أن نسمع من أصدقائنا الأتراك، ما هو المقصود بالضبط. ونحن نتواصل معهم بخصوص هذه القضية".



وتابع لافروف القول: "نحن ندعو إلى أن تكون أي مقاربة مبنية على توازن مصالح الأطراف، وليس فرض مصالح أحد على حساب مصالح الآخرين. ويبدو لي أن المبادرة التركية تمليها الرغبة في ضمان مثل هذا التوازن. سنكون مستعدين للتعاون في مجال النظر في هذه المبادرة".



في وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده تعتزم دعوة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للنظر في فكرة المشاركة في حل النزاع بين فلسطين وإسرائيل على أساس نظام الدول الضامنة لكل طرف من الطرفين. ووفقا له، سيتعين على هذه الدول الضامنة، تحمل مسؤولية الوفاء بشروط التسوية.

