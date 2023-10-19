الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 09:02

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة مبادرة تركيا حول الدول الضامنة لإسرائيل وفلسطين

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة مبادرة تركيا حول الدول الضامنة لإسرائيل وفلسطين
وأشار لافروف في حديث للصحفيين في بيونغ يانغ، إلى أن موسكو وأنقرة على اتصال بشأن هذه القضية.

وأضاف الوزير الروسي: "نحن على استعداد لمناقشة أي مقترحات بناءة. هذه المبادرة، التي سمعتها قبل بضعة أيام، تمليها بوضوح الرغبة في تحقيق وقف التصعيد وتطبيع الوضع.

نحن نود أن نسمع من أصدقائنا الأتراك، ما هو المقصود بالضبط. ونحن نتواصل معهم بخصوص هذه القضية".

وتابع لافروف القول: "نحن ندعو إلى أن تكون أي مقاربة مبنية على توازن مصالح الأطراف، وليس فرض مصالح أحد على حساب مصالح الآخرين. ويبدو لي أن المبادرة التركية تمليها الرغبة في ضمان مثل هذا التوازن. سنكون مستعدين للتعاون في مجال النظر في هذه المبادرة".

في وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده تعتزم دعوة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للنظر في فكرة المشاركة في حل النزاع بين فلسطين وإسرائيل على أساس نظام الدول الضامنة لكل طرف من الطرفين. ووفقا له، سيتعين على هذه الدول الضامنة، تحمل مسؤولية الوفاء بشروط التسوية.
 
رقم : 1089489
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تزايد الدعم الشعبي لفلسطين في المغرب العربي
تزايد الدعم الشعبي لفلسطين في المغرب العربي
الاختبار القاسي لمنظمة التعاون الإسلامي أمام التطورات في غزة
الاختبار القاسي لمنظمة التعاون الإسلامي أمام التطورات في غزة
19 تشرين الأول 2023
مظاهرات بأرجاء العالم تندد بمجزرة المستشفى في غزة
مظاهرات بأرجاء العالم تندد بمجزرة المستشفى في غزة
19 تشرين الأول 2023
الأمن ‘‘الإسرائيلي‘‘ انتهى.. ماذا عن الموقف الأمريكيّ؟
الأمن ‘‘الإسرائيلي‘‘ انتهى.. ماذا عن الموقف الأمريكيّ؟
19 تشرين الأول 2023
الرئيس الإيراني: الأمة الاسلامية جاهزة للتواجد في فلسطين
الرئيس الإيراني: الأمة الاسلامية جاهزة للتواجد في فلسطين
18 تشرين الأول 2023
بغداد: تظاهرة نصرة لفلسطين وسط محاولات لاقتحام سفارة أمريكا (صور)
بغداد: تظاهرة نصرة لفلسطين وسط محاولات لاقتحام سفارة أمريكا (صور)
18 تشرين الأول 2023
الاتحاد البرلماني العربي: يجب وقف الحرب على غزة
وسط دعوة لوقف العدوان.. الاتحاد البرلماني العربي: نثمن صبر الشعب الفلسطيني
18 تشرين الأول 2023
رئيس الجمهوریة الاسلامية الايرانية : يجب محاكمة القائمين على مجزرة المستشفى المعمداني
رئيس الجمهوریة الاسلامية الايرانية : يجب محاكمة القائمين على مجزرة المستشفى المعمداني
18 تشرين الأول 2023
حزن المرجع السيد السيستاني على أهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني
18 تشرين الأول 2023
المقاومة العراقية تقصف قاعدة للاحتلال الأمريكي نصرة لطوفان الأقصى
المقاومة العراقية تقصف قاعدة للاحتلال الأمريكي نصرة لطوفان الأقصى
18 تشرين الأول 2023
نائب رئيس البرلمان العراقي: مجزرة مستشفى المعمداني من العار أن تمر دون حساب
نائب رئيس البرلمان العراقي: مجزرة مستشفى المعمداني من العار أن تمر دون حساب
18 تشرين الأول 2023
رئيسي: لهيب نيران مستشفى المعمداني سيلتهم الصهاينة
رئيسي: لهيب نيران مستشفى المعمداني سيلتهم الصهاينة
18 تشرين الأول 2023
ايران: جريمة الكيان الصهيوني لن تمر دون رد
ايران: جريمة الكيان الصهيوني لن تمر دون رد
18 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تزايد الدعم الشعبي لفلسطين في المغرب العربي
الاختبار القاسي لمنظمة التعاون الإسلامي أمام التطورات في غزة
الأمن ‘‘الإسرائيلي‘‘ انتهى.. ماذا عن الموقف الأمريكيّ؟
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين