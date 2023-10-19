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الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 09:21

لافروف يتحدث عن "مبادرات مصرية" ومشاورات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

لافروف يتحدث عن "مبادرات مصرية" ومشاورات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وأضاف لافروف في لقاء صحفي في بيونغ يانغ: "إنني أنطلق من أن المشاورات بين الدول المعنية ستستمر. مصر تطرح مبادرات. ونحن جميعا نريد أن نرى وقف التصعيد في قطاع غزة. ستكون هناك اتصالات في الأيام المقبلة، سيتبين خلالها مدى واقعية الأمل بذلك".

وشدد الوزير الروسي على أن "الآلية الحقيقية يمكن أن تكون على شكل قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو جميع الأطراف إلى وقف أي أعمال عنف وضمان حل للمشاكل الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الحقيقية التي تهدد قطاع غزة والملايين من السكان الذين يعيشون هناك".

وقال لافروف: "لكن للأسف، لم يتم اعتماد هذا القرار. على الرغم من أنني لست متأكدا من أنه لو تم تمرير هذا القرار، لكان كل شيء سيحدث، أو سيتم إعلان وقف مؤقت، أو حل المشاكل الإنسانية. لكن الدعوة لم تحدث".
 
رقم : 1089495
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