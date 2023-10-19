العراق يدين جريمة قصف المستشفى المعمداني بغزة ويطالب بمساءلة مرتكبيها

ودعا في بيان ألقاه القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديداً، لممارسة مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع حد لهذه الانتهاكات وإيقاف هذه المجازر والأبادة الجماعية التي تشكل انتهاكاً خطيراً لاحكام القانون الدولي والانساني وجميع الاعراف والمواثيق الدولية الإنسانية لحماية المدنيين.



وطالب بمساءلة مرتكبي هذه الجرائم، كما دعا مجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة العاجلة والعمل على إيقاف هذه الحرب ورفع الحصار وإيقاف التهجير القسري وفتح المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية مثل الماء و الدواء والغذاء والوقود.



وأكد البيان مجدداً موقف العراق الثابت ودعمه للقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.