ارتفاع عدد قتلى الاحتلال إلى 306 جنود وضباط

ونشر جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أسماء 3 جنود “إسرائيليين” جدد قال، إنهم قتلوا منذ بدء الحرب.



وقال المتحدث باسم الجيش، إن “إسرائيل” لا تزال تتعامل مع غلاف غزة منطقة عمليات حربية.



وأضاف، أن عدد أسراه المؤكد في غزة لا يقل عن 203 إسرائيلياً.



وأمس، أعلنت شرطة الاحتلال مقتل رئيسة قسم العمليات في اللواء الجنوبي في الاشتباكات وبذلك يرتفع عدد قتلى الشرطة إلى 56 قتيلا و10 في عداد المفقودين.



يشار إلى أن آخر حصيلة رسمية معلنة عن القتلى الصهاينة بلغت 1500 قتيل و4500 جريح، منهم 26 بحالة حرجة، و313 خطيرة، منذ بداية المعركة.



وبدأت كتائب القسام، معركة طوفان الأقصى التي أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف عنها، فجر السبت (السابع من أكتوبر) بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.



ومنذ انطلاق المعركة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوفه.



من جهته أعلن جيش الاحتلال شن عدوان انتقامي على المدنيين في قطاع غزة بعد فشله في مواجهة المقاومين، مطلقا عدوانا غاشما أطلق عليه “عملية السيوف الحديدية”.



وتسبب هذا العدوان باستشهاد أكثر من 3500 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء في حين تجاوز عدد الإصابات 12 ألف جريح وتهجير مئات الآلاف داخل القطاع.

