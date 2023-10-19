وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في صيدا ومخيّماتها

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

في هذا السياق، نظّم قطاع النساء في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تظاهرة غاضبة جابت شوارع مخيم عين الحلوة، مندّدة بوحشية وعدوانية الاحتلال الصهيوني الاستيطاني وممارساته الهمجية في قطاع غزة. ورفعت المُشاركات في التظاهرة الأعلام الفلسطينية، وردّدن شعارات دعت إلى تصعيد الكفاح المسلح، واختتمت التظاهرة بوقفة تضامنية ألقيت خلالها العديد من الكلمات.



ألقت فاطمة أبو سالم كلمة قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية؛ رأت فيها أن ما يحصل في غزة بات يتطلب الارتقاء بمواقف الدول العربية إلى طرد سفراء الاحتلال من عواصم التطبيع ومغادرة هذا المسار وإلغاء كافة الاتفاقات الموقعة مع كيان الاحتلال. وأكدت أبو سالم أن الشعب الفلسطيني سيكسر مخطط تهجيره الى صحراء سيناء وهو باقٍ في أرضه ومصرٌّ على انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة.



التنظيم الشعبي الناصري

ألقت لينا مياسي كلمة الهيئة النسائية في التنظيم الشعبي الناصري؛ فأكدت الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته بكل أشكالها الشعبية والمسلحة، مشددة على أن عملية "طوفان الأقصى" المشرفة لم تكن يومًا عاديًا في تاريخ فلسطين وأحرار الأمة العربية. ونحن اليوم نشهد ملحمة بطولية عبّدت بالدم كتبها مقاومو فلسطين وشعب غزة، وأن صيدا معروف سعد تؤكد دعم نضال الشعب الفلسطيني. ووجهت التحية إلى فلسطين الصامدة في وجه ممارسات العدو الصهيوني الذي تتجلى بشاعته ووجهه الحقيقي بغطاء اميركي غربي وصمت دولي مشين.



الجبهة الديمقراطية في لبنان

ألقى عضو قيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان سمير الشريف، كلمة شجب فيها الصمت الدولي باتجاه ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني الغاشم من مجازر بحق شعبنا في غزة، داعيًا منظمات حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن إلى مغادرة المعايير المزدوجة ودعم حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكل أشكالها؛ لأنه يدافع عن أرضه وحقوقه ومقدساته.



مستشفى صيدا الحكومي

في صيدا، وبدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، نفذت إدارة وأطباء مستشفى صيدا الحكومي وقفة تضامنية مع أهالي غزة، رفع خلالها المشاركون شعارات تدعو أطباء العالم للتضامن مع أطباء ومستشفيات غزة.



وتلا رئيس لجنة موظفي صيدا الحكومي خليل كاعين، بيانًا باسم المعتصمين، ندّد فيه بجرائم القتل والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة، وجريمة استهداف مستشفى المعمداني التي وصفها بـ"جريمة ضد الانسانية وانتهاك صارخ لكل المبادئ الدينية والقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية".



ولفت إلى أن الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني تحظى بدعم وتمويل ومساندة أميركا ودول الغرب الحاقد، وهي جميعها تشترك مع الكيان الصهيوني في تحمل المسؤولية الانسانية والاخلاقية والقانونية عن هذه المجازر الوحشية، مؤكدًا أن العدو ما كان ليتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات لولا التواطؤ الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة العربية. ودعا كاعين الشعوب العربية إلى التحرك العملي لنصرة الشعب الفلسطيني وأهل غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية، مطالبًا بفتح معبر رفح بصورة عاجلة لإيصال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة الجرحى والمصابين للحد من الخسائر البشرية.



بدوره، أكد مدير المستشفى الدكتور أحمد الصمدي التضامن مع أهالي غزة، وإدانة جريمة مستشفى المعمداني، معلنًا الاستعداد لاستقبال الجرحى في المستشفيات الحكومية كافة، في حال فُتح معبر رفح أمام الفلسطينيين.

