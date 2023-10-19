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الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 13:41

السوداني: العراق سيدفع المجتمع الدولي للنظر بجدية مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة

السوداني: العراق سيدفع المجتمع الدولي للنظر بجدية مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة
وذكر السوداني “نجدد على مسامع العالم، موقفَنا الواضح والثابت من الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ونسعى إلى أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في العيش بسلام داخل دولته المستقلة متنعماً بالأمن والسيادة”.

ولفت إلى أن أكد “في حواراته واتصالاته، ضرورة وقف التصعيد واحترام حقوق الإنسان، والضغط على الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على الأراضي المحتلة”، مبيناً “من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة ومسؤولة لتفادي حصول كارثة إنسانية تترك أثرها على أصل وجود الفلسطينيين في وطنهم المحتل”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “تحركنا وبسرعة لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وسنلبي دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي لبحث التطورات الميدانية في غزة”.

وتابع “نتطلع، خلال القمة، إلى وقفة سياسية موحدة للدول الكبيرة من أجل أن تضع حلاً عادلاً للفلسطينيين، وسندفع باتجاه اعتماد آلية موحدة للدول العربية والإسلامية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والمالية إلى أهلنا في غزة”.

وبين السوداني “سندفع باتجاه مطالبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للنظر بجدية إلى مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، ويسعى العراق، من خلال علاقاته المتوازنة مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى الضغط من أجل وقف معاناة شعب فلسطين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية”.

وختم السوداني مقاله بأن “العراق يرفض رفضاً قاطعاً أن تتحول القضية الفلسطينية، من قضية أرض وشعب إلى قضية نزوح ومساعدات إنسانية، وآن الأوان ليتخذ العالمينِ العربي والإسلامي موقفاً موحداً تجاه الفلسطينيين، لإنهاء معاناة استمرت عقوداً”.
رقم : 1089574
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