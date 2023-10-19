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الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 15:50

اللواء صفوي: عمليات الكيان الصهيوني ضد غزة يقودها الاميركيون

اللواء صفوي: عمليات الكيان الصهيوني ضد غزة يقودها الاميركيون
اسوقال اللواء صفوي في كلمته مساء الأربعاء، خلال مراسم احياء ذكرى الشهداء في بلدة هشتجرد التابعة لمدينة ساوجبلاغ التابعة لمحافظة طهران: إن القنابل التي ألقيت على اهل غزة المظلومين كانت من ضمن القنابل التي أعطتها أمريكا للصهاينة.

واضاف: ان قيادة عمليات الكيان الصهيوني في غزة كانت بعهدة الأمريكان، وأيديهم ملطخة بدماء اهل غزة في المجازر المرتكبة.

واشار الى صمت اوروبا تجاه الابادة الجماعية لاهل غزة من قبل الكيان الصهيوني خاصة قصف مستشفى المعمداني الذي استشهد خلاله اكثر من 500 شخص واصيب 700 آخرون واضاف: ان المحافل الأوروبية التزمت صمتا إجراميا، ولو قُتل 500 طائر في مكان آخر لاحتجوا ونظموا التجمعات واقاموا التظاهرات.

وقال اللواء صفوي: في حين نرى أن هذه المحافل غير مبالية بالابادة الجماعية للمسلمين المظلومين وما يحدث في غزة.
رقم : 1089596
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