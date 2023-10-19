الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة

وأوضح الشيخ الزكزاكي في كلمة وسط حشد من طلبة العلوم الدينية في مدنية مشهد الإيرانية (شمال شرق) اليوم الخميس، أن الصهاينة عمدوا الى القصف واستهداف الاطفال والمدنيين والمباني السكنية بعد ما رأوا تضامن ومقاومة الشعب الفلسطيني وهذا يعكس الجبن والوهن.



وعبّر عن أمله بانتصار محور المقاومة وتحقيقه انجازات مضيفا لقد تحملنا ضغوطات كثيرة ومن المحتم أن تحمّلنا سيصلنا للنصر.



الشيخ الزكزاكي أشار الى تضامن الشعب النيجيري مع فلسطين، وأن هذه الحشود المتضامنة فی بلاده تظهر القوة الشعبية للحركة الاسلامية، معتبرا أن الثورة السلامية بقيادة الامام الخميني ( رضوان الله عليه) أدى لتلاحم الشعب النيجيري.



من جهة ثانية إنتقد العنصرية المتسربة الى أفريقيا وأدت الى ايجاد خلافات في بلدان القارة، محملا العدو استغلال هذا الموضوع لايجاد النزعة الانفصالية.



وأضاف قائد الحركة الاسلامية، أن هذا النوع من الانفصال تم ايجاده في بوركينافاسو ونيجيريا وتشاد، بهدف انفصال الشعوب وحتى المسلمين بهذه البلاد.