مسؤول سعودي يتهم کیان الاحتلال بالطغيان والإفساد في الأرض!

وقال السديس في بيان، اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي المتعمد، يشكل انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قيم الإنسانية والديـنية، مؤكدا أن القصف الإسرائيلي المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يشكل انتهاكا خطيرا للقيم الدينية والمثل الإنسانية والأعراف الدولية، واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين.



وأضاف أن استهداف المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية، لا تقـره الشرائع السماوية التي اتفقت جميعها على إرساء السلام في الأرض، ولا تتفق مع الأخلاقيات الإنسانية الداعية إلى عمارة الأرض، وما الاستهداف والاعتداء والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومنشآته المدنية إلا محض إفساد في الأرض، وتقويض للجهود الرامية إلى الأمن والسلام، وطغيان لا يمر دون حساب وعقاب.