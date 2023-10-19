رئيسي: جرائم أميركا والصهاينة ستقضي على النظام العالمي الظالم

وخلال كلمته بملتقى تكريم الناشطين في مجال السلامة الصحية اليوم أضاف رئيسي: الأمة الإسلامية تمر اليوم في ظروف قاسية جدا، حيث تشهد شعوب العالم الجرائم المروعة التي يقترفها المستكبرون وقوى الهيمنة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.



وتابع الرئيس الإيراني أن: موجة الغضب والكراهية التي تغمر قلوب الشعوب من كافة المذاهب والعقائد، هي ناجمة عن طبيعة النظام العالمي الجائر الذي يتم فيه اضطهاد النساء والأطفال.



ووجه الرئيس الإيراني خطابه إلى القادة الغربيين، بالقول: ما يجري اليوم في غزة حيث الجرائم المروعة التي تطال المدنيين، تكشف جانبا من الحضارة والحرية والحقوق الإنسانية التي يروج لها الغرب، لكنها تؤلم قلب أي انسان وجميع الشعوب لتحمل الغيض والكراهية من أميركا والكيان الصهيوني.



وأكمل قائلا: لا شكّ أن دماء الشهداء المظلومين في فلسطين ستقضي على النظام العالمي الحالي ليحل مكانه نظام عالمي جديد قائم على العدل.