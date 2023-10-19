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الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 18:47

طوفان الأقصى في يومها الثالث عشر

طوفان الأقصى في يومها الثالث عشر
كما تخرج التظاهرات الداعمة لقطاع غزة ومقاومته بمواجهة العدوان الصهيوني المدعوم اميركيا وغربيا، حيث تقع الاشتباكات المسلحة مع قوات العدو في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، كما يواصل العدو حملاته القمع والاعتقالات بحق ابناء الضفة على خلفية تأييدهم للمقاومة.

وبالسياق، استشهد الخميس عدة فلسطينيين وأصيب العشرات في مناطق متنوعة بالضفة خلال المواجهات مع العدو.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جيش الاحتلال دهم عدة محافظات ومدن وبلدات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية؛ قبل أن تندلع مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان”، وأفادت أن “الطفل طه محاميد (16 عاما)، من مخيم نور شمس للاجئين، شرقي مدينة طولكرم، استشهد متأثرًا بإصابته، بعد أن ترك لمدة ساعة كاملة ينزف على الأرض”.

وتابعت المصادر انه “في رام الله، استشهد الشاب جبريل عوض وأصيب شقيقه بجراح متوسطة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم بلدة بدرس غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، فجر الخميس”، وذكرت أن “الطفل أحمد منير صدوق (14 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة”، ولفتت إلى “إصابة 4 شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام مخيم الدهيشة فجر اليوم واندلاع مواجهات عنيفة”.

كما ذكرت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” أن “طواقمها الطبية تعاملت مع 15 إصابة منها 11 بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال فجر الخميس”.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد 6 فلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم، حيث استهدفت طائرة مسيرة فلسطينيين في المخيم، فيما أصيب 10 من قوات الاحتلال، أحدهم في حالة خطرة، في انفجار عبوة ناسفة”، وذكرت أن “حصيلة الشهداء في المخيم منذ فجر اليوم وصلت إلى 6، مما يرفع عدد القتلى بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 75”.

ودخلت محرقة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، يومها الثالث عشر، باستمرار قصف المنازل والأحياء السكنية ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها، وسط حرب إبادة جماعية، دون محرمات وبغطاء ودعم أمريكي غربي مباشر.

وارتفعت حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى أكثر من 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، ومليون نازح، ودمار آلاف الوحدات السكنية.

وفي أحد التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الداخلية ارتقاء شهداء وعدة جرحى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة “حسونة” بحي الشجاعية، وآخر لعائلة “محيسن” بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الخميس، منزلا لعائلة المجايدة وسط خان يونس، ما أدى أيضا لتدمير منازل ومحال تجارية مجاورة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قصف خمسة مخابز ومحيط بعضها الآخر في قطاع غزة إمعان في جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا وجريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن هذه الجريمة تهدف إلى قطع إمدادات الغذاء عن شعبنا وتجويعهم وحرمانهم من الحصول على المادة الغذائية الرئيسة.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والمسؤول لوقف جرائم الاحتلال التي يندى لها جبين البشرية، وإدخال المساعدات إلى المدنيين العزّل.
رقم : 1089630
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