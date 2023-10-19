المقاومة العراقية تساند الشعب الفلسطيني

وقد أكدت فصائل المقاومة العراقية جهوزيتها للدخول الى المعركة في إطار التضامن مع المقاومة الفلسطينية ودعما لصمود أهالي بغزة وتنديدا بالعدوانية الصهيونية المفرطة بحق المدنيين، وشددت المقاومة العراقية على انها أعلنت سابقا أنها جزء من معادلة القدس مقابل الحرب الإقليمية باعتبارها فريق أساسي من أطرف محور المقاومة الذي يعد العدة لإزالة الكيان الغاصب من الموجود.



وبالسياق، أعلنت فصائل المقاومة العراقية استهداف قوات الاحتلال الاميركي في قاعد التنف بثلاث طائرات مسيرة التي أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق، كما استهدف مجاهدو المقاومة العراقية قاعدة الاحتلال الاميركي في حقل غاز كونيكو بشمال شرق دير الزور السورية، وذلك برشقات صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر.



وبالتوازي مع العمل العسكري والجهوزية المؤكدة للمقاومة العراقية، فقد خرجت المسيرات الشعبية في مختلف المحافظات العراقية دعما للشعب الفلسطيني بمواجهة العدوان، كما صدرت مواقف من مختلف المكونات السياسية التي تؤكد على التنديد بالعدوان ودعم مقاومته حتى تحقيق النصر والتحرير وصد الهمجية الصهيونية.



وبالإطار، قال آية السيد علي السيستاني إن “العالم كله مدعوّ للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال الاسرائيلي عن تنفيذ مخططاته لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم”، ولفت الى ان “إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم ـ المستمرة منذ سبعة عقود ـ بنيله لحقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة، ومن دون ذلك فستستمر مقاومة المعتدين وتبقى دوّامة العنف تحصد مزيداً من الأرواح البريئة. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.



واعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن تلبية دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي لبحث التطورات الميدانية في غزة، فيما أشار إلى انه آن الأوان ليتخذ العالمانِ العربي والإسلامي موقفاً موحداً تجاه الفلسطينيين.



وجاء في مقال لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السواني تحت عنوان "وقف الحرب على غزة أولوية للعراق" الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في العاصمة البريطانية لندن: نجدد على مسامع العالم، موقفَنا الواضح والثابت من الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وأضاف: نسعى إلى أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في العيش بسلام داخل دولته المستقلة متنعماً بالأمن والسيادة.. من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة ومسؤولة لتفادي حصول كارثة إنسانية تترك أثرها على أصل وجود الفلسطينيين في وطنهم المحتل.



ورد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر بقوة، على أنباء تهجير الفلسطينيين الى الانبار، غربي العراق.



وقال الصدر في بيان له، يوم الخميس (19 تشرين الاول 2023): خسئ كل من قال أو أقر بتهجير الشعب الفلسطيني الى سيناء أو الانبار أو النقب أو الى غير ذلك مطلقاً. بل كل من يتماشى مع هذه الفكرة الخبيثة الارهابية، فإنه يؤيد من حيث يعلم أو لا يعلم تمدد وتوسع الكيان الصهيوني الارهابي الغاشم".



واضاف الصدر ان "صدور هذه الفكرة من (بنيامين النتن) او من (العجوز الخرف) أو من ذيولهم في الشرق الاوسط، فإن ذلك يعني توسعة الحرب وتدويلها".