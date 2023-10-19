طلب صادم وغريب لفلسطيني غزة من مصر ضمن المساعدات

وقالت راشد في تصريحات صحفية إنها فوجئت بطلب أكياس حفظ جثث الموتى، وهو ما جعلها تشعر بحجم المأساة والكارثة التي يعاني منها الفلسطينيون، وحجم الضحايا الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.



وأكدت رئيسة مؤسسة "مرسال" أن المساعدات تضمنت فريقا طبيا مكونا من أطباء وصيادلة وممرضين ومسعفين، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية خاصة ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وحفاضات للأطفال وكبار السن ومرضى الشلل النصفي وكراسي متحركة وأناييب أكسجين وأكياس دم.



يشار إلى أن قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية مازالت تنتظر عند معبر رفح من الجانب المصري في انتظار السماح لها بالدخول لقطاع غزة.